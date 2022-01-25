Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МГТУ#Союз МС-21#Дмитрий Рогозин25.01.2022 15:36

Роскосмос и МГТУ объявили студенческий конкурс, победители которого полетят на пилотируемый пуск с Байконура

Во вторник, 25 января 2022 года, Госкорпорация «Роскосмос» и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана объявили конкурс среди бауманцев, которые обучаются по программе целевой подготовки для организаций ракетно-космической промышленности России. Победители конкурса в марте 2022 года посетят космодром Байконур и смогут увидеть запуск пилотируемого корабля «Союз МС-21» с экипажем очередной экспедиции, летящей на Международную космическую станцию.

«Я хочу пригласить посетить этот старт лучших студентов целевого набора Госкорпорации „Роскосмос“. Для того чтобы определить этих пятерых счастливчиков, которые увидят запуск корабля с Байконура своими глазами уже в марте, я с удовольствием объявляю конкурс „Космический десант“, который пройдёт в вашем университете в период с 25 января по 28 февраля. Я очень хочу, чтобы вы активно проявили себя в рамках этого конкурса», — сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на XLVI Академических чтениях по космонавтике («Королёвские чтения — 2022»), объявляя открытие конкурса.

В рамках конкурса планируется до 12 февраля собрать заявки от студентов, которые должны сделать видеовизитку в формате Instagram на тему «Почему я хочу работать в космической отрасли» и написать эссе на тему «Мой будущий вклад в развитие ракетно-космической отрасли» объемом до 125 слов. При оценке участников будет учитываться хорошая успеваемость студентов за последние три семестра обучения, участие в научно-исследовательских проектах и научных конференциях, наличие публикаций.

Ожидается, что к 18 февраля комиссия под председательством исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко выберет 15 финалистов. В марте космонавты Роскосмоса определят пятерых победителей конкурса, которые и отправятся на Байконур.

В ходе поездки на космодром студенты смогут увидеть вывоз на стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2.1а», встретиться с космонавтами и главными конструкторами предприятий Роскосмоса, посетить монтажно-испытательные корпусы, музей космодрома и домики первого космонавта Юрия Гагарина и главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва, а также наблюдать за запуском к МКС корабля «Союз МС-21» с космонавтами Роскосмоса Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым.

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