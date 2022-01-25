Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1925.01.2022 10:02

Ракета для запуска корабля «Прогресс МС-19» собрана в «пакет»

Специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос») 24 января 2022 года завершили сборку «пакета» (1 и 2 ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1а».

После завершения сборочных операций осуществлена перекладка данного «пакета» на место хранения. Технологические мероприятия выполнены в монтажно-испытательном корпусе технического комплекса площадки № 31. Работы по подготовке составных частей ракеты космического назначения проведены в соответствии с комплексным графиком.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» предназначена для запуска грузового корабля «Прогресс МС-19» с космодрома Байконур. Пуск запланирован на 15 февраля в 07:25 по московскому времени со стартового комплекса «Восток». Это будет первый пуск с Байконура в 2022 году.

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