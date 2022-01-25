Поздравление Олега Матыцина с Днём российского студенчества

Source: Russia Ministry of Sport

Дорогие друзья!

От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю всех с одним из самых динамичных и ярких праздничных дней года – с Днём российского студенчества!

Сфера студенческого спорта является одним из приоритетных направлений развития физкультурно-спортивного движения России. Из года в год российские студенты демонстрируют высочайшее спортивное мастерство на многих мировых соревнованиях.

Студенческие годы – время громких побед, смелых решений и ярких эмоций, а студенческий спорт – это трамплин для достижения новых вершин и поставленных целей.

Пусть каждый из вас остаётся максимально мобильным, творческим и инициативным. Именно вы – опора нашей страны, движущая сила для развития современного общества и государства.

Желаю всем свершения намеченных планов, успехов в спорте и учёбе, прекрасного настроения, бодрости и крепкого здоровья!

Министр спорта Российской Федерации

О.В. Матыцин

MIL OSI