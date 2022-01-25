Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Королёвские чтения#Дмитрий Рогозин#Обзор-Р#Кондор-ФКА#Сфера#ExoMars-2022#Союз-5#Ангара25.01.2022 18:52

От первого лица: Дмитрий Рогозин выступил на «Королёвских чтениях»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе XLVI Академических чтений по космонавтике («Королёвские чтения — 2022») рассказал о перспективных проектах Роскосмоса и его дочерних организаций.

О создании спутников радиолокационного наблюдения

«Нам нужна радиолокация. И хочу сказать, что именно в этом 2022 году мы запускаем первый наш радиолокационный аппарат „Кондор“, в 2023 году — ещё два аппарата — „Обзор-Р“ и еще один „Кондор“, а дальше будем разворачивать в рамках программы „Сфера“ многоспутниковую многофункциональную орбитальную группировку».

О развитии системы «Сфера»

«В прошлом году мы получили первое бюджетное финансирование для развёртывания работ по созданию космических аппаратов-демонстрантов и в конце этого года планируем запуск демонстрационного образца космического аппарата „Скиф-Д“ для предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет. В конце 2023 — начале 2024 годов будет запущен опытный образец космического аппарата „Марафон“. Это аппарат системы „Интернета вещей“. Такую гигантскую страну, как Россия, можно связать только через космос. Мы планируем, что в проекте „Сфера“ у нас будет сформировано пять группировок связи и пять группировок наблюдения».

О миссии ExoMars 2022

«В этом году будет реализована миссия полёта на Красную планету. Это смешанная, тесно взаимоувязанная российско-европейская миссия, где наш вклад не только ракета-носитель „Протон-М“, но и уникальный десантный модуль „Казачок“. Он должен обеспечить мягкую посадку на Марс. Сам по себе наш модуль является самостоятельной научной станцией, которая имеет огромное количество научных приборов. Наши научные приборы установлены также и на европейском марсоходе. „Пусковое окно“ открывается на Марс раз в два года. В этом году — с 20 сентября по 1 октября. Я буквально только вчера разговаривал с нашими разработчиками, они подтверждают, что мы идем в графике. Проблемы, которые были у наших европейских коллег по парашютной системе, в основном преодолены, как и те проблемы, с которыми столкнулись мы. За нами мягкая посадка на Марс. Это наша важнейшая задача и мы полны решимости её выполнить».

О полетах ракеты «Союз-5»

«Мы планируем, что мы рискнем и пойдем на запуск спутника „Аист“ в ходе первого пуска двухступенчатой ракеты „Союз-5“ с самым мощным в мире жидкостным двигателем РД-171МВ. Не два, но один точно запустим, поэтому „холостых“ пусков у нас не будет. Следующий пуск, соответственно, „Союза-5“ будет в 2024 году с разгонным блоком „Фрегат“ и тоже с полезной нагрузкой.

В целом, у ракеты „Союз-5“, я считаю, есть серьёзное будущее! Поскольку она, будучи „оморяченной“ своей системой управления, может и должна стать основной ракетой на „Морском старте“».

«Ангара» с возвращаемыми блоками

«У нас есть одна задумка, которая состоит в том, что можно было бы посмотреть на возможность работы по „Ангаре“ с точки зрения возвращаемости „пакета“ первой ступени, не расщепляя его, не разбрасывая на отдельные универсальные ракетные модули.

Такая возможность может появиться, когда у разработчиков будут в распоряжении кислородно-водородные двигатели, которые будут обладать достаточным запасом энергии, и чтобы вывести на орбиту полезную нагрузку, и чтобы можно было вернуть первую степень на Землю. Речь пойдёт о посадке первой ступени на специализированную платформу где-то на берегу Охотского моря».

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