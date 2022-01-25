Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Дмитрий Баранов#Союз-5#Амур-СПГ#Морской старт#Аист-2Д#Аист-2Т25.01.2022 16:17

От первого лица: Дмитрий Баранов о работе РКЦ «Прогресс» в 2021 году

Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Дмитрий Баранов подвел итоги работы предприятия в 2021 году и рассказал о планах на будущее.

Итоги 2021 года

«Я считаю, что 2021 год мы завершили с удовлетворительными результатами. Цикл изготовления ракетно-космической техники длительный, поэтому ограничения 2020 года во многом повлияли на работу предприятия в 2021 году. Были определённые сложности, задержки по поставкам комплектующих, но к концу прошлого года ситуация стабилизировалась.

В прошлом году предприятие обеспечило 22 успешных пуска ракет-носителей — такого количества не было с 2014 года. Это хороший темп работы. В 2022 году планируется около 20 пусков, это зависит от готовности космических аппаратов. Технически предприятие может обеспечить запусков больше».

Ракета «Союз-5»

«В Ракетно-космическом центре „Прогресс“ полным ходом идет работа по созданию ракеты-носителя „Союз-5“. В прошлом году специалисты начали наземную экспериментальную отработку новой ракеты. Были изготовлены четыре экспериментальных установки — баки окислителя и горючего, предназначенные для проведения прочностных испытаний. Одна экспериментальная установка успешно испытана. К началу 2022 года бак окислителя и бак горючего находятся на различных этапах сборки. В первом квартале 2022 года планируется их отправка в ЦНИИмаш (г. Королев, входит в Роскосмос) на испытания. Завершается сборка четвертого бака, и во втором квартале он также отправится на испытания. Результаты испытаний планируется получить летом 2022 года, после чего экспериментальные образцы баков отправятся на огневые испытания в НИЦ РКП (г. Сергиев Посад, входит в Роскосмос).

Кроме того, в опытное производство введена одна из трех установок для сварки трением с перемешиванием (СТП). Запуск установок СТП идёт медленно, потому что многое отрабатывается впервые. Оборудования такого класса в нашей стране ещё не было. Первая установка СТП работает в экспериментальном режиме, в цехе начали варить на ней обечайки из сплава 1580. В ближайшие недели в РКЦ „Прогресс“ начнётся изготовление элементов бака для первого летного образца ракеты „Союз-5“».

«Союз-5» под «Морской старт»

«Ракета-носитель „Союз-5“ для „Морского старта“ будет отличаться от ракеты, которая стартует с Байконура, только телеметрической системой. Наземная ракета делается под существующую систему приема телеметрической информации, а „корабельной системы“ на сегодняшний день не существует, там будут определенные технические ограничения. И будут доработки именно в системе измерения. Все остальное — без изменений».

Ракета «Амур-СПГ»

«По другому перспективному проекту — созданию ракеты-носителя „Амур-СПГ“ проведена экспертиза эскизного проекта, получен ряд замечаний от научных институтов отрасли. В 2022 году перед специалистами предприятия стоит задача — завершить разработку дополнений к эскизному проекту, провести его защиту и приступить к этапу технического проектирования».

Спутники «Аист-2Д» и «Аист-2Т»

«Почти шесть лет на орбите работает малый космический аппарат „Аист-2Д“. За это время он отснял чуть менее 70 млн кв. км земной поверхности. Данные дистанционного зондирования Земли, получаемые с него, РКЦ „Прогресс“ предоставляет органам государственной власти, образовательным и коммерческим организациям. Материалы съёмки находили практическое применение, выполнялись мониторинг разрушений инфраструктуры и инженерных объектов, контроль наводнений, обнаружение мест незаконной добычи полезных ископаемых, выявление мест незаконного размещения свалок, мониторинг природных пожаров и вулканической активности, контроль городской застройки. Кроме этого осуществлялась реализация образовательных проектов.

Активные потребители информации — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Управление Федеральной антимонопольной службы Самарской области и др.

Сейчас мы работаем над созданием малых космических аппаратов „Аист-2Т“. В конце следующего года должны быть запущены два аппарата. Они создаются на базе „Аиста-2Д“, у них больший функционал: они смогут обеспечивать стереоскопическую съемку. На базе информации, получаемой с „Аист-2Т“, будет возможно делать карты в формате 3D».

Визит космонавтов Роскосмоса на РКЦ «Прогресс»

«В январе 2022 года мы впервые в РКЦ „Прогресс“ встречали делегацию из 15 космонавтов. Возглавляли делегацию начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов и командир отряда космонавтов Олег Кононенко, ранее он работал на нашем предприятии. Для представителей Центра подготовки космонавтов была проведена обучающая программа: руководители и специалисты РКЦ „Прогресс“ представили доклады о производстве ракетно-космической техники и работе предприятия над перспективными космическими проектами. В рамках визита космонавты посетили основные производственные площадки предприятия, где проводится сборка и испытания ракет-носителей „Союз-2“, а также цехи, где развернуты работы по производству новой ракеты-носителя „Союз-5“. Космонавты высказали только положительные впечатления о РКЦ „Прогресс“ как о современном, высокотехнологичном предприятии, имеющим большие перспективы в создании ракетно-космической техники. И это очень приятно».

Кадровая политика

«Средняя зарплата на „Прогрессе“ — более 53 тысяч рублей в месяц. Для Самары эти цифры выше среднего показателя в сфере машиностроения. Если к нам приходит молодой специалист, то он получает зарплату от 31 до 33 тысяч рублей. Через какое-то время он набирается опыта, и его доход начинает расти. В настоящее время в подразделения РКЦ „Прогресс“ требуются высококвалифицированные работники по специальностям: токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением, наладчик станков с программным управлением, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-программист. Мы готовы принимать на предприятие хороших специалистов».

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