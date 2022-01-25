Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Королёвские чтения#Владимир Соловьев25.01.2022 19:24

От первого лица: Владимир Соловьёв о развитии российской пилотируемой космонавтики

Во вторник, 25 января 2022 года, на XLVI Академических чтениях по космонавтике («Королёвские чтения — 2022) генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв рассказал о планах развития российской пилотируемой космической программы.

О новых задачах для Российской орбитальной служебной станции (РОСС)

«Нужно обеспечивать максимальные возможности по наблюдению всей территории Российской Федерации, включая высокоширотные районы Земли, и начинать исследования с участием человека в районах Земли с наименьшей защищённостью от космических излучений, что необходимо для более полного понимания проблем, с которыми могут встретиться будущие пилотируемые межпланетные экспедиции».

Об этапах развёртывания РОСС

«На первом этапе формируется „бабочка“ — Научно-энергетический модуль, который уже в металле создан, Базовый, Шлюзовой и Узловой модули, с помощью которых с 2026-2028 года можно начинать полёты и осваивать приполярные орбиты. На втором этапе в составе РОСС появляются Целевой производственный и Целевой модули и арсенал разного рода внешних платформ. Станцию в этом полноценном составе хотелось бы поэксплуатировать с экипажами, работающими вахтовым методом».

О создании на РОСС комплекса по обслуживанию космических аппаратов:

«На РОСС предлагается создавать комплекс, где базовая платформа — это пилотируемая станция-матка, которая позволяет эксплуатировать с помощью буксиров большое количество космических аппаратов — высокоскоростной связи, универсальные платформы, инспекторы, дистанционного зондирования Земли».

О значении РОСС для наблюдения за Арктическим регионом и Северным морским путём

«Навигационное отслеживание и понимание развития ледовой обстановки, основных нефтеносных районов и загрязнений даст колоссальный экономический эффект. Это требует достаточно современной аппаратуры, но это то будущее, которое очень важно для нашей страны».

О транспортном обеспечении РОСС

«На первом этапе планируются запуски кораблей «Союз» и «Прогресс» с космодрома Байконур и, возможно, Восточный. В дальнейшем на замену «Союзам» и «Прогрессам» появляются перспективные транспортные корабли. В частности, на базе лунного корабля «Орла» — более лёгкий, более современный и обязательно многоразовый транспортный корабль, который мог бы выводиться ракетой-носителем «Союз-5».

О планах доставки корабля на МКС за два часа

«Одновитковую схему сближения корабля с МКС мы сейчас отрабатываем и с 2023 года планируем ее реализовать на грузовых кораблях „Прогресс“. Стыковка со станцией будет через два часа после запуска».

О программе лётной отработки нового пилотируемого корабля

«В конце 2023 года на ракете „Ангара-А5“ полетит некий прототип при условии готовности наземной инфраструктуры на космодроме Восточный. В 2024 году на „Ангаре-А5М“ — беспилотный полёт корабля к МКС, в 2025 году на „Ангаре-А5М“ — пилотируемый полет к МКС».

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