Л. Гумерова: Предложения Бурятии по развитию современной инфраструктуры среднего профессионального образования поддержаны сенаторами

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации прошло заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре .

В Совете Федерации в рамках Дней субъекта РФ состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «О формировании в Республике Бурятия современной инфраструктуры для получения среднего профессионального образования (СПО)».

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Председатель Комитета СФ Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан отметила, что сенаторы держат на непрерывном контроле вопросы реализации национальных проектов в регионах, включая развития инфраструктуры. «Развитие системы среднего образования связано с подготовкой квалифицированных кадров, востребованных экономикой того или иного региона. Новые возможности открывает запуск программы «Профессионалитет», нацеленной на взаимодействие образовательной организации СПО, региона и работодателя», — сказала она.

Лилия Гумерова отметила проводимую в Республике Бурятия последовательную и системную работу в этом направлении.

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов ПавловВладимир АнатольевичПредседатель Народного Хурала Республики Бурятия в своем выступлении выразил мнение, что поддержка сенаторами конкретных проектов создаст условия для дополнительного привлечения инвестиций и бюджетных средств в регион, и это напрямую повлияет на рост экономики и качества жизни населения.

Заместитель председателя правительства Республики Бурятия Игорь Зураев рассказал, что система СПО в регионе насчитывает 31 учреждение. «Наша система профтехобразования очень популярна у молодежи, рабочие профессии и специальности стали серьезным осознанным выбором для многих ребят. Из года в год на получение СПО существует устойчивый спрос», — сообщил он.

По словам Игоря Зураева, в последние годы во многих колледжах приобретено новое оборудование и станки, обновлена материально-техническая база. В то же время, ряд зданий требует капитального ремонта.

Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев проинформировал, что в период 2019–2021 гг. из федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов на систему СПО в Бурятии было выделено около 135 млн руб. «Речь идет, прежде всего, об обновлении материально-технической базы производственных мастерских. Без этого невозможно готовить качественно специалистов для народного хозяйства. Кроме того, в 2022–2024 годах из бюджета будет направлено порядка 205 миллионов рублей на создание еще 42 мастерских на территории Республики», — сказал он.

Начальник отдела инвестиционных проектов департамента управлений делами и инвестиций Министерства культуры РФ Диана Шабурова сообщила, что Министерство поддерживает все направленные Республикой Бурятия при формировании федерального бюджета на 2021–2023 гг. заявки по выделению финансирования на реконструкцию объектов культуры.

В обсуждении приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре, первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия начальник отдела государственной поддержки молодых талантов и аттестации педагогических кадров Министерства культуры РФ Дмитрий Шмидт, министр экономики Республики Бурятия Екатерина Кочетова и др.

Сенаторы поддержали регион в вопросах, касающихся капитального ремонта 20 государственных профессиональных образовательных учреждений, строительства трех учебных корпусов, а также капремонта 20 учреждений дошкольного образования.

Члены Комитета СФ рекомендовали Правительству РФ при условии предоставления правительством Бурятии необходимых документов оказать поддержку в строительстве Национального музея Республики и Дома культуры в г. Кяхта, реконструкции здания Бурятского республиканского хореографического колледжа и здания социально-культурного центра «Кристалл».

Отдельно законодатели рекомендовали Министерству культуры РФ рассмотреть вопрос о выделении в рамках госпрограммы «Развитие культуры» необходимых средств на финансирование мероприятия по сохранению объекта культурного наследия религиозного назначения «Анинский дацан».

Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Лилия Гумерова

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Лилия Гумерова

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Лилия Гумерова предложила принять за основу проект решения Комитета СФ. Она также предложила проработать вопрос, касающийся отдельного рассмотрения на заседании Комитета СФ темы капитального ремонта и строительства образовательных организаций СПО в регионах.

В ходе заседания член Комитета СФ Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края представил Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Среди авторов законодательной инициативы — первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Закон расширяет возможности применения пожизненного лишения свободы в качестве наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, направлен на совершенствование обеспечения защиты детей и подростков. Сенаторы рекомендовали палате рассмотреть и одобрить указанный закон.

Парламентарии также рассмотрели ряд законопроектов по вопросам ведения Комитета СФ.

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