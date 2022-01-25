Комитет СФ подержал усиление уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству провел В. Полетаев.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Предусматривается усиление уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Документ внесен первым заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и депутатами Государственной Думы.

Как отметил Владимир Полетаев, вводится возможность пожизненного лишения свободы за указанные преступления в отношении совершеннолетних, если такое преступление сопряжено с насилием с тяжкими последствиями, или в отношении двоих или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Сенатор отметил, что увеличивается возраст потерпевших: пожизненное лишение свободы может быть назначено за указанные преступления как в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, так и в отношении лиц в возрасте от 14 до 18 лет.

Владимир Полетаев

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Елена Мизулина

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Николай Федоров

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Также комитет рассмотрел вопрос об отчете комитета о работе за 2021 год и приняли его за основу.

Кроме того, члены Комитета СФ утвердили рекомендации круглых столов на тему «Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Превентивная функция прокуратуры» и «Создание алиментного фонда как одно из направлений совершенствования законодательства об алиментах на детей».

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