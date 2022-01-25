Завершено технико-экономическое обоснование проекта газопровода «Союз Восток»

Source: Gazprom in Russian
Релиз
25 января 2022, 14:05
Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана.
Стороны подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».
Протяженность трассы газопровода на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 962,9 км, диаметр труб — 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций. Выполненный в рамках ТЭО объем работ соответствует предпроектной документации и включает расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат.
Алексей Миллер поблагодарил Сайнбуянгийна Амарсайхана за содействие, оказанное со стороны Монголии. В частности, силами монгольских компаний были проведены работы по натурному обследованию, инженерно-экологическому картографированию и анализу маршрута трассы «Союз Востока». Эти данные использовались при разработке схемы прохождения трассы газопровода.
Справка
В декабре 2019 года «Газпром» и Правительство Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.
В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток». Газопровод «Союз Восток» пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2».
Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток» подготовлено компанией специального назначения «Газопровод Союз Восток».
Управление информации ПАО «Газпром»
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