Завершено технико-экономическое обоснование проекта газопровода «Союз Восток»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

25 января 2022, 14:05

Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана.

Стороны подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».

Протяженность трассы газопровода на территории Монголии, согласно ТЭО, составит 962,9 км, диаметр труб — 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций. Выполненный в рамках ТЭО объем работ соответствует предпроектной документации и включает расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат.

Алексей Миллер поблагодарил Сайнбуянгийна Амарсайхана за содействие, оказанное со стороны Монголии. В частности, силами монгольских компаний были проведены работы по натурному обследованию, инженерно-экологическому картографированию и анализу маршрута трассы «Союз Востока». Эти данные использовались при разработке схемы прохождения трассы газопровода.

Справка

В декабре 2019 года «Газпром» и Правительство Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток». Газопровод «Союз Восток» пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2».

Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток» подготовлено компанией специального назначения «Газопровод Союз Восток».

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI