Д. Оюн приняла участие в открытии выставки работ художницы Нади Рушевой

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция открылась в Государственном музее А.С.Пушкина и приурочена к 70-летию со дня рождения художницы.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Дина Оюн ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва приняла участие в открытии в Государственном музее А.С. Пушкина выставки работ Нади Рушевой. На экспозиции представлены около 50 графических листов, посвященных жизни и творчеству А.С. Пушкина и М.А. Булгакова.

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При этом творческое наследие художницы, которой судьба отмерила всего 17 лет жизни, насчитывает свыше 10 тысяч рисунков, в том числе посвященных культуре Тывы и Монголии.

Дина Оюн подчеркнула, что творчество Нади Рушевой считается национальным достоянием Тывы, и в Республике не ослабевает интерес к ее работам. «Меня восхищает, как совсем юная девочка могла так точно воспроизвести в своих рисунках пушкинское время, эпоху», — сказала она.

Сенатор предложила в год 70-летия со дня рождения Нади Рушевой совместно с Министерством культуры РФ реализовать мультимедийный проект, в рамках которого с помощью анимации оживить рисунки художницы и познакомить молодежь с ее художественным наследием.

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