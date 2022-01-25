Г. Карелова: Важно поддерживать взятый рабочий темп в вопросах модернизации системы здравоохранения в Воронежской области

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Вице-спикер СФ высоко оценила степень готовности новых корпусов онкологии и хирургии областной детской клинической больницы.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области высоко оценила степень готовности новых корпусов детской онкологии и хирургии Областной детской клинической больницы №1, назвав медицинское учреждение одним из важных объектов здравоохранения Воронежской области.

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«Очень важно, чтобы дети в регионе имели возможность получать необходимое комплексное лечение на самом современном оборудовании, особенно в условиях прогрессирующей динамики заболеваний COVID-19. Детская больница №1 является многопрофильной, но в ней также оказывается узкоспециализированная помощь по профилям детской онкологии, гематологии и оториноларингологии», — сказала вице-спикер СФ.

Она напомнила, что строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Сенатор выразила надежду, что корпус детской онкологии сможет начать принимать пациентов до конца I квартала 2022 года, а корпус хирургии будет завершен к концу 2022 года. По словам Галины Кареловой, в корпусе детской онкологии уже поставлено современное оборудование, которое позволит внедрить высокотехнологичные методы терапии, например аутотрансплантацию гемопоэтических стволовых клеток для пациентов высокой группы риска.

Вице-спикер СФ отметила, что ввод новых корпусов существенно сократит сроки ожидания медицинской помощи и повысит ее качество во всем регионе, обеспечив полный цикл лечения онкологических заболеваний в одном месте.

Кроме того, сенатор считает, что нужно поддерживать взятый рабочий темп и приложить все усилия для укрепления системы здравоохранения и развития первичного звена в Воронежской области.

«В Воронежской области проживают более 2 миллионов граждан. Очевидно, что не все из них смогут самостоятельно добраться до регионального центра в силу возраста, ограничений по здоровью или других обстоятельств. Поэтому необходимо обеспечить эффективную работу системы здравоохранения области во всех населенных пунктах», — прокомментировала Галина Карелова.

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