В Совете Федерации рассмотрели меры поддержки сельскохозяйственной отрасли Бурятии

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию А. Майоров.

В рамках Дней Республики Бурятии в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в ходе которого обсуждались меры государственной поддержки сельского хозяйства Республики как субъекта ДВОФО.

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С докладом выступил заместитель председателя правительства Республики Бурятия — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсан Дареев.

Он отметил рост валового производства сельхозпродуктов в субъекте РФ. По его мнению, государственная поддержка отрасли является эффективной.

Вместе с тем, Галсан Дареев озвучил ряд проблемных вопросов. В частности, речь шла о производстве картофеля и овощей, поддержке молочно-товарных ферм и создании инфраструктуры полигонов твердых коммунальных отходов.

Представители региона представили на рассмотрение профильных комитетов Совета Федерации и сенаторов предложения по увеличению мощностей хранения картофеле- и овощехранилищ, созданию тепличных комплексов, ликвидации несанкционированных свалок на территории Республики Бурятия.

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Алексей Майоров

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Елена Зленко

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Андрей Кислов

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Геннадий Емельянов

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Татьяна Гигель

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Виктор Новожилов

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Людмила Талабаева

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Алексей Майоров

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Егор Борисов

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В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства природы РФ, Минвостокразвития РФ, представители министерств и ведомств Республики Бурятия.

Подготовлен проект решения Комитета СФ, проработанный с представителями региона и ФОИВ.

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