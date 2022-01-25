В профильном Комитете СФ обсудили вопросы реализации социальной политики Республики Бурятия и поддержали ряд изменений в законодательство

Source: Russia – Council of the Federation

Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике провела И. Святенко.

В Комитете Совета Федерации по социальной политике состоялось расширенное заседание с участием представителей органов государственной власти Республики Бурятия. В ходе мероприятия, прошедшего в рамках Дней субъекта РФ, обсуждались вопросы реализации соцполитики в регионе.

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В заседании приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Мероприятие провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

Обсудив доклад, представленный главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым, ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия сенаторы выработали ряд рекомендаций Правительству Российской Федерации, касающихся государственной поддержки социально-экономического развития региона.

В частности, речь шла о необходимости рассмотрения новых подходов в финансировании медицинских организаций Дальневосточного федерального округа, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 10 тыс. человек и не отвечающих нормативам по размещению медорганизаций.

«Для молодежи, проработавшей не менее одного года в районах Крайнего Севера, — а Республика Бурятия приравнена к этим районам — мы рекомендуем установить надбавки к заработной плате за стаж работы в размере 50 процентов с первого дня работы», — заявила Инна Святенко.

Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Галина Карелова

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Инна Святенко

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике в рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации

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Также рекомендовано внести изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения» в части предоставления единовременных компенсационных выплат в размере 2 млн руб. для врачей и 1 млн руб. для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших на работу в города с населением до 50 тыс. человек, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.

«Считаем целесообразным увеличить финансирование реализации федерального проекта «Опережающая модернизация первичного звена здравоохранения Дальнего Востока» в Республике Бурятия, а также выделить средства на строительство ряда учреждений здравоохранения региона», — добавила Инна Святенко.

В ходе заседания Комитет СФ рекомендовал к одобрению изменения в законодательство, касающиеся возможности назначения социальной пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к малочисленным народам Севера, и дополнительной индексации страховых пенсий.

По словам заместителя председателя Комитета СФ Елены Бибиковой, закон направлен на упрощение порядка назначения социальной пенсии по старости данной категории граждан, а также на выполнение поручения Президента Российской Федерации от 12 января 2022 г. об индексации страховой пенсии неработающих пенсионеров на уровень выше инфляции.

«Согласно изменениям в законодательство, при достижении соответствующего возраста граждане, постоянно живущие в районах проживания малочисленных народов Севера, обращаясь в уполномоченный орган за назначением социальной пенсии по старости, могут не представлять документы, подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера и факт проживания в этих районах», — пояснила сенатор.

В этой связи также вносятся изменения в законодательство в части индексации страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров.

Комитет СФ поддержал закон об установлении обязанностей Пенсионного фонда РФ предоставлять Федеральной службе государственной статистики сведения индивидуального (персонифицированного) учета и иной информации, необходимой для осуществления официального статистического учета.

«Состав передаваемой информации, порядок и сроки ее предоставления будут установлены Правительством Российской Федерации, а персональные данные физических лиц будут передаваться в обезличенном виде», — уточнил член Комитета СФ Андрей Чернышев.

Сенаторы также поддержали изменения в Уголовный кодекс РФ в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В заседании приняли участие заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, референт Управления Президента РФ по внутренней политике Александр Шубин, представители Министерства финансов РФ, а также исполнительных и законодательных органов государственной власти Республики Бурятия.

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