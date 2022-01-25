Встреча с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества

Source: President of Russia – Kremlin

В мероприятии принимают участие студенты математических и IT-специальностей из числа призёров и победителей всероссийских и международных турниров – международных математических олимпиад школьников и студентов – IMO и IMC, студенческого чемпионата по программированию ICPC.

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В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Сегодня по давней традиции в России отмечается Татьянин день – День российского студенчества. Хотел бы поздравить с этим замечательным праздником нашу студенческую молодёжь, ординаторов, аспирантов, а также, конечно, школьников, которые пока только готовятся к поступлению в вуз. И конечно, взрослых, уже состоявшихся людей, потому что память о студенческом братстве, об удивительной студенческой поре остаётся с нами на всю жизнь. И не случайно, что сегодняшние учёные, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий – спустя годы – дружат, встречаются со своими сокурсниками, по-прежнему с теплотой вспоминают мудрость, наставления своих университетских профессоров, преподавателей.

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Благодаря такой связи поколений Россия идёт вперёд, совершает научные, технологические прорывы. В том числе, кстати, и в математике, в области цифровых технологий, где у России, у нас хорошие традиции и мы прочно занимаем ведущие позиции.

В нашей встрече участвуют студенты, которые добились выдающихся результатов как раз в области математики – одержали победы на всероссийских и международных турнирах, уже ведут исследования, публикуют научные статьи, преподают математику школьникам.

Без всякого сомнения, такие яркие, впечатляющие успехи стали возможны прежде всего благодаря вашему упорному труду, таланту. Уверен, значительную роль сыграли и уникальные методики преподавания математики, которые десятилетиями развивались в отечественных физико-математических школах.

Формирование целостной системы таких учебных заведений началось ещё в советское время благодаря усилиям выдающихся учёных и педагогов Александрова, Колмогорова, Лаврентьева, Овчинникова, Петрашеня.

Наши физматы, наши школы и сейчас обеспечивают превосходство России в математике и информатике. Физико-математические школы – целая сеть была создана в своё время в Советском Союзе. И ваши победы, триумфы российских школьных и студенческих команд – наглядное подтверждение тому, что это было правильное решение в своё время.

И, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить за результаты вас, всех ваших наставников, участников этих турниров, тренеров, учителей. Вы, безусловно, многое сделали, добились хороших результатов. Молодцы! – что еще можно сказать?

И как люди увлечённые, настоящие профессионалы в своём деле, думаю, хорошо понимаете, знаете лучше, чем кто-либо другой, что математика – не какая-то абстрактная, отвлечённая область знаний. Математика – это, безусловно, наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей.

Речь в том числе о работе с большими данными в промышленности, в финансах, медицине, генетике – да где угодно. Кроме того, математика становится надёжной помощницей в гуманитарных науках, в истории и лингвистике. И конечно, именно на основе математических методов идёт создание современных программных решений, разработок в сфере искусственного интеллекта.

Поэтому наша принципиальная задача – обеспечить доступность современной подготовки по математике и информатике, причём уже с самых юных лет, чтобы любой школьник, если у него есть желание, мог изучать эти предметы на углублённом уровне.

Добавлю также, что по таким направлениям как математические, естественные, технические науки, инженерное дело, предполагающим серьёзное изучение математики, уже распределяется более половины всех бюджетных мест в вузах.

И конечно, мы продолжим реализацию научных и технологических проектов, в том числе во взаимодействии с ведущими специалистами из разных стран мира.

В этой связи хотел бы пригласить вас, ваших профессоров, преподавателей к участию в Международном математическом конгрессе, который летом этого года, как вы знаете, пройдёт в Санкт-Петербурге.

И завершая своё вступительное слово, хотел бы вновь поздравить всех российских студентов, аспирантов с праздником, пожелать вам учебных, научных, творческих, спортивных достижений и, конечно, надёжных друзей и любви, разумеется. Верность студенческому братству – хочу это подчеркнуть – имеет огромное значение. С праздником вас!

Прошу, кто начнёт?

Продолжение следует.

MIL OSI