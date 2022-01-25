Встреча со спортсменами олимпийской сборной России

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья, добрый день!

Рад вас всех видеть – хотя бы на экране, приветствовать.

Проводы олимпийской сборной России – это добрая и давняя традиция, и отрадно, что, несмотря на все известные обстоятельства, на вынужденные дистанционные форматы, эта традиция не прерывается.

Хорошо понимаю, как важно пожелать и услышать пожелания удачи перед долгой дорогой и серьёзными испытаниями. Это важно для каждого человека, для каждого из нас. А испытания, которые вам предстоит пройти, более чем серьёзные: это проверка характера, силы воли, поединки с сильнейшими атлетами на планете.

Уже совсем скоро вы представите нашу страну на зимних Олимпийских играх в Пекине, поэтому, прежде всего, желаю вам здоровья, хорошего, боевого настроя. И конечно, поздравляю всех вас с включением в национальную команду.

Кроме того, мы сегодня, как вы, наверное, знаете, отмечаем Татьянин день и День российского студенчества, поэтому также поздравляю находящихся с нами на связи именинниц – старшего тренера Татьяну Бородулину и санницу Татьяну Иванову. И конечно, спортсменов-студентов – в нашей команде их немало.

Сейчас каждый из вас – все, кто вошёл в олимпийскую сборную – конечно, переживают, думают о предстоящих очень важных, ответственных соревнованиях. Мы знаем, вы шли к ним через годы упорных, изнурительных тренировок, через поражения и победы и заслужили право предъявить своё мастерство, свой талант на самых главных для любого атлета стартах. Вы делом доказали, что достойны продолжить великие традиции российского спорта.

Ситуация с эпидемией, конечно же, серьёзно изменила привычный уклад нашей жизни. Но вы сумели преодолеть эти трудности, ещё больше закалить свой характер, укрепить волю к победе и уверенно пройти все этапы отбора на Олимпиаду. Многие заняли верхние строки мировых рейтингов.

Российские атлеты выступят во всех 13 видах спорта, которые будут представлены на Играх в Пекине, в том числе и в ряде новых видов олимпийской программы.

Всё это стало возможным во многом благодаря тренерам, специалистам, которые неустанно работают с командами, благодаря помощи наших меценатов и членов Фонда поддержки олимпийцев и, конечно, усилиям российских регионов, создающих необходимые условия для качественной подготовки спортсменов.

Это очевидный факт: уровень поддержки спорта на местах прямо влияет на интенсивность развития в регионе массового спорта и здорового образа жизни, позволяет находить, поддерживать одарённых детей и воспитывать новые поколения представителей спорта высших достижений.

Известным стимулом популяризации спорта в обществе служат и крупные международные соревнования. Считаю их главной задачей вовлечение в спорт как можно большего числа граждан и укрепление дружбы между народами.

Эти подходы разделяют и организаторы предстоящих Игр – наши китайские друзья. Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов, поддерживаем традиционные олимпийские ценности, в первую очередь – равноправие и справедливость.

В период открытия Игр у нас будет встреча с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Мы наметим, безусловно, новые планы взаимодействия, в том числе с учётом наших договорённостей о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта.

Есть все основания полагать, что Игры в Пекине пройдут на очень достойном, высоком уровне, впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи.

Как и у России, у Китая наработан очень хороший, большой опыт организации масштабных международных мероприятий, и уверен, наши друзья обеспечат все необходимые условия – и в рамках соревновательного процесса, и по вопросам пребывания участников Игр, и, конечно, в сфере безопасности здоровья спортсменов и зрителей.

В свою очередь прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета Игр, строго соблюдать все медицинские предписания. Создать необходимые для этого условия – конечно, задача Правительства России, ФМБА и Олимпийского комитета.

Также замечу, что в последние годы в Китае стали уделять очень много внимания развитию зимних видов спорта. Поэтому в Пекине вы встретитесь не только со своими традиционными соперниками из Европы и Северной Америки, но и с самими китайскими спортсменами, перспективными китайскими спортсменами.

Высокая конкуренция несомненно сделает борьбу за олимпийское «золото» ещё более зрелищной, острой и напряжённой. Но, как известно, в России трудностей не боятся – они всегда делают нас ещё более сильными, сплочёнными, уверенными в себе. Все эти качества, убеждён, в полной мере проявятся и в Пекине.

Мы здесь, на Родине, будем болеть за вас, гордиться вашими успехами и верить, что на олимпийских аренах вы превзойдёте самих себя и покажите высший класс, высший пилотаж.

Удачи вам, здоровья и триумфальных выступлений на XXIV Олимпийских зимних играх! В добрый час!

Пожалуйста. Знаю, что есть желающие выступить на нашей встрече сегодня. Прошу вас.

Продолжение следует.

MIL OSI