Владимир Путин провёл встречу с олимпийской сборной в преддверии Игр в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 января, Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл встречу в формате видеоконференцсвязи с олимпийской сборной России. Мероприятие приурочено к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине (Китай), которые стартуют 4 февраля.

Во встрече с главой государства приняли участие спортсмены сборных по фигурному катанию, хоккею с шайбой, бобслею, санному спорту, конькобежному спорту (в т.ч. шорт-треку), кёрлингу. Также в мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Спортсмены – участники встречи в данный момент проводят заключительный этап подготовки к Играм на объектах в Москве, Московской, Новосибирской, Иркутской областях и Красноярском крае.

«Проводы олимпийской сборной России – это добрая и давняя традиция, и отрадно, что, несмотря на все известные обстоятельства, на вынужденные дистанционные форматы, эта традиция не прерывается. Прежде всего, желаю вам здоровья, хорошего, боевого настроя. И, конечно, поздравляю всех вас с включением в национальную команду. Сейчас каждый из вас – все, кто вошёл в олимпийскую сборную, – конечно, переживают, думают о предстоящих очень важных, ответственных соревнованиях. Мы знаем, вы шли к ним через годы упорных, изнурительных тренировок, через поражения и победы и заслужили право предъявить своё мастерство, свой талант на самых главных для любого атлета стартах. Вы делом доказали, что достойны продолжить великие традиции российского спорта», – сказал Президент.

В ходе встречи к Владимиру Путину обратились чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева и олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Егор Яковлев.

«Мне всего 15 лет, этой мой первый сезон во взрослом катании и сразу олимпийский. У многих спортсменов дорога к олимпийской мечте начинается в совсем юном возрасте, поэтому так важна поддержка, которую государство оказывает детско-юношескому спорту. Нам предоставлены все условия для подготовки к Олимпийским играм. Спасибо всем, кто эти условия создавал и помогал нам. Надеюсь, мы оправдаем их доверие. Мы будем стараться показать свои самые высокие результаты и завоевать для России как можно больше медалей», – сказала Камила Валиева.

«Хотелось бы сказать слова благодарности за условия, созданные для нас для участия в Олимпийских играх. За внимание, которое вы уделяете российскому хоккею. Мы как действующие олимпийские чемпионы приложим все усилия, навыки, умения, чтобы отстоять это звание», – отметил Егор Яковлев.

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.

Будет разыграно 109 комплектов медалей (на семь больше, чем на предыдущих Играх-2018 в Пхенчхане) в следующих видах спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Российские спортсмены примут участие во всех видах программы.

Фото: kremlin.ru, Федерация хоккея России

Пресс-служба Минспорта России

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