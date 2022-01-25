А. Кутепов: Наш Комитет СФ будет держать на контроле тему газификации Бурятии

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике.

В рамках Дней Республики Бурятия в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике в ходе которого рассмотрен вопрос о газификации региона.

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Мероприятие провел председатель Комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

С основным докладом по вопросу выступил первый заместитель председателя правительства Республики Бурятия Всеволод Мухин.

По его словам, в связи с преобладанием угольного топлива в структуре теплоснабжения, Бурятия находится в неблагоприятных экологических условиях. Правительством Республики проработан вопрос о переводе структуры теплоснабжения на газовое топливо, но в настоящее время для потребителей региона доступен только сжиженный газ, стоимость которого достаточно высока.

Всеволод Мухин сообщил, что еще одним направлением работы по улучшению экологической ситуации является перевод частного сектора потребителей тепла на электроэнергию. Вместе с тем, по словам представителя региона, для этого необходимо решить вопросы реконструкции электросетевого хозяйства Республики, строительства новых центров электроснабжения и пересмотреть тарифы на электроэнергию, поскольку в настоящее время они экономически не выгодны для населения по сравнению с дровами и углем.

Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Андрей Кутепов

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Кроме того, первый вице-премьер республиканского правительства затронул развитие городской сети экологически чистого транспорта.

Также участники заседания уделили внимание вопросам транспортной газозаправочной инфраструктуры.

В рассмотрении вопроса принял участие заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын. НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Он поддержал инициативы властей субъекта РФ об изменении структуры республиканского теплоснабжения на сжиженный газ и электрическую энергию.

Подводя итоги дискуссии, Андрей Кутепов высказал мнение о необходимости тщательного мониторинга вопросов газификации Республики Бурятия.

Подготовлен проект решения Комитета СФ, проработанный с представителями региона и ФОИВ.

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