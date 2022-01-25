Антон Рубцов доложил в Совете Федерации о ситуации с поставками газа для Республики Бурятия

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 января. – Минэнерго России поддерживает использование механизма компенсации выпадающих доходов газораспределительных организаций при поставках сжиженного углеводородного газа (СУГ) для населения по регулируемым ценам при сохранении рыночного ценообразования в оптовом сегменте, сообщил директор Департамента нефтегазового комплекса Антон Рубцов на заседании Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике на тему «Об актуальных вопросах газификации Республики Бурятия». «Сейчас цены на СУГ в оптовом звене упали на 48% по сравнению с пиковыми значениями прошлого года, что позволяет газораспределительным организациям иметь определённый доход. Но по 2021 году готов согласиться, что были выпадающие доходы, которые необходимо компенсировать. Исходя из этого, Минэнерго России в рамках своей компетенции поддерживает использование механизма компенсации выпадающих доходов газораспределительных организаций в части поставок СУГ для населения Бурятии по регулируемым ценам», – сказал он. Антон Рубцов отметил, что на территории Республики в настоящее время сжиженным углеводородным газом газифицировано 258 населённых пунктов и 11,5 тысяч квартир и домовладений. По его словам, в 2021 в Республику Бурятия было отгружено более 7,4 тыс т СУГ, в том числе для бытовых нужд граждан было поставлено 4 тысяч тонн СУГ. Директор Департамента также рассказал, что Министерством ведётся планомерная работа по поиску экономически целесообразных вариантов газификации региона как сетевым трубопроводным газом, так и автономной газификации с использованием СУГ и СПГ. В частности, это возможно за счёт использования обширных запасов газа Восточной Сибири.

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