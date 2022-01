24.01.2022 Wiceminister Jabłoński wziął udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych

Source: Government of Poland in Polish

Wiceminister Jabłoński wziął udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych24.01.2022

Głównym tematem dyskusji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE była sytuacja bezpieczeństwa w Europie, w szczególności groźba eskalacji agresywnych działań Rosji przeciwko Ukrainie. Kwestia ta została omówiona także z udziałem sekretarza stanu USA, Antony’ego Blinkena, który uczestniczył w obradach w formie wideokonferencji. Ponadto ministrowie omówili sytuację w Syrii, Libii, krajach Sahelu, a także inne sprawy bieżące.

Wiceminister Jabłoński wskazał, że działania Rosji w dalszym ciągu mają eskalacyjny charakter i opowiedział się za szybkim opracowaniem opcji sankcyjnych, uzgodnionych w ramach UE i skoordynowanych z partnerami zewnętrznymi. Opcje te należy przygotować niezwłocznie, co może posłużyć odstraszeniu Rosji od dalszych agresywnych działań. – Powinniśmy uwzględniać różne możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, ale nieuchronność sankcji, ich dolegliwość oraz możliwość natychmiastowego wdrożenia są niezbędne dla zachowania wiarygodności UE – podkreślił wiceminister, apelując również o pilne zwiększenie wsparcia UE dla Ukrainy, które przełoży się na wzmocnienie jej odporności.

Wiceszef polskiego MSZ zaznaczył, że obok odstraszania trzeba także kontynuować działania dyplomatyczne. Jako przewodnicząca OBWE, Polska zaproponowała rozpoczęcie nieformalnego dialogu politycznego na temat bezpieczeństwa w Europie. Wiceminister podkreślił, że wsparcie sojuszników w ramach UE i NATO jest niezbędne dla skuteczności tego procesu.

Wskazując na szerszy obraz sytuacji przy wschodnich granicach UE, minister Jabłoński zwrócił uwagę na znaczące zwiększanie rosyjskiej obecności wojskowej na Białorusi pod pretekstem ćwiczeń wojskowych. Przypomniał także o trwających represjach reżimu A. Łukaszenki przeciwko Białorusinom, a także Polakom na Białorusi, wskazując, iż w dalszym ciągu z powodów politycznych pozbawionych wolności jest ok. 1000 osób. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że przygotowywane przez A. Łukaszenkę referendum konstytucyjne nie będzie miało demokratycznego charakteru, a w pracach nad nową konstytucją nie uczestniczyli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Zabierając głos w sprawie Syrii, wiceminister Jabłoński wyraził poparcie dla wysiłków Specjalnego Wysłannika ONZ ds. Syrii, Geira Pedersena i podkreślił konieczność znaczącego zaangażowania wszystkich stron w rozmowy polityczne na rzecz rozwiązania konfliktu. Wyraził zaniepokojenie konsekwencjami utrzymywania się obecnej sytuacji w Syrii dla bezpieczeństwa europejskiego i napływu migrantów. Poinformował, że Polska organizuje transport leków i sprzętu medycznego dla Syrii, w odpowiedzi na apel Światowej Organizacji Zdrowia.

W dyskusji nt. Libii, wiceszef MSZ podkreślił poparcie Polski dla działań na rzecz przywrócenia pokoju w tym kraju. Wyraził rozczarowanie przełożeniem wyborów, które miały wyłonić nowe libijskie władze. Podkreślił przy tym, że dalsze opóźnianie procesu demokratycznego będzie miało negatywne konsekwencje, oraz że należy dołożyć wszelkich starań na rzecz doprowadzenia do właściwego przygotowania wyborów. Wiceminister Jabłoński podkreślił także, że dla pokoju i odbudowy Libii konieczne jest wycofanie z tego kraju wszystkich obcych sił i najemników.

