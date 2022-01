24.01.2022 Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników MF i urzędów skarbowych

Source: Government of Poland in Polish

Ostrzegamy przed osobami podszywającymi się pod pracowników MF i urzędów skarbowych24.01.2022

Ostrzegamy przed telefonami od nieznanych osób, które podają się za pracowników urzędów skarbowych lub Ministerstwa Finansów (MF).

To próby wyłudzenia danych podatników.

Przypominamy: resort finansów nie prowadzi telefonicznej weryfikacji prowadzonych spraw, ani nie zbiera w ten sposób informacji o podatnikach.

Osoby podające się za pracowników urzędów skarbowych lub MF telefonują przykładowo w sprawach dodatków do PIT-u lub podejrzanych przelewów.

Przypominamy, że urzędy skarbowe i MF nie prowadzą telefonicznej weryfikacji prowadzonych spraw, ani nie zbierają w ten sposób informacji o podatnikach.

Podobne próby wyłudzeń mogą pojawić się w wiadomościach wysyłanych przez oszustów, którzy próbują uzyskać od nas pieniądze lub informacje.

Co warto zrobić

W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu i próby wyłudzenia danych, użyj w swoim telefonie funkcji “przekaż” albo “udostępnij” i przekaż treść otrzymanej wiadomości na numer 799-448-084.

Zgłoszenie zostanie przekazane do analityków CERT Polska.

Każde zgłoszenie może pomóc ochronić tysiące innych użytkowników!

Więcej informacji znajdziesz na stronie Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu lub próby wyłudzenia danych, które dotyczą Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Podatkowej, prosimy o przekazanie zgłoszenia na incydent@mf.gov.pl.

MIL OSI