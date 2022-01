24.01.2022 Artur Soboń nowym wiceministrem finansów

Source: Government of Poland in Polish

Artur Soboń nowym wiceministrem finansów24.01.2022

Premier Mateusz Morawiecki powołał z dniem 24 stycznia 2022 r. Artura Sobonia na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Nowego wiceministra finansów przywitał szef resortu Tadeusz Kościński.

Jednym z głównych zadań Ministra Artura Sobonia będzie koordynacja prac dotyczących wdrożenia podatkowego Polskiego Ładu.

Artur Soboń jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (praca magisterska pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II RP) oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca magisterska pt. Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowości i finansów na KUL. Ukończył również studia doktorskie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2001 r. związany z Urzędem Miasta Świdnik, początkowo kierował Wydziałem Strategii i Rozwoju, następnie od 2006 r. na stanowisku Sekretarza Miasta. W latach 2006-2010 radny powiatu i społeczny członek zarządu powiatu świdnickiego. W okresie 2010-2015 radny sejmiku województwa lubelskiego.

Od 2015 r. Poseł na Sejm RP. W ramach aktywności poselskich pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Reindustrializacji Polski oraz Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Lotników Polskich. Członek komisji obrony narodowej i finansów publicznych.

Od 9.01.2018 r. do 14.11.2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialny m.in. za budownictwo oraz Program Polska Wschodnia 2014-2020. Następnie do 4.12.2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, resorcie które powstało z przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Od 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Sprawował nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego w imieniu Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Od 8.10.2021 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Rozwoju Lokalnego.

