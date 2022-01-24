Т. Сахарова обсудила с мурманскими студентами вопросы общественно-политической жизни, образования, трудоустройства

Source: Russia – Council of the Federation

Встреча прошла в рамках федерального проекта «Диалог на равных».

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Сахарова СахароваТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе работы в регионе встретилась со студентами Мурманского арктического государственного университета. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Диалог на равных».

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В своем выступлении сенатор отметила важность общественно-политической активности молодежи, подчеркнув значимость мнения каждого юноши и девушки по текущим в регионе и стране процессам во всех сферах.

«Будущее – за молодежью. Сегодня точно могу сказать, что это неравнодушные, активные, креативные люди. Они не боятся задавать вопросы, озвучивать свои предложения. И чем больше таких ребят будут получать возможностей для самореализации, тем динамичнее и эффективнее будет развиваться и регион, и страна», — сказала Татьяна Сахарова.

Татьяна Сахарова в ходе работы в регионе встретилась со студентами Мурманского арктического государственного университета

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Татьяна Сахарова в ходе работы в регионе встретилась со студентами Мурманского арктического государственного университета

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Татьяна Сахарова в ходе работы в регионе встретилась со студентами Мурманского арктического государственного университета

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Парламентарий добавила, что среди студентов много талантливых и перспективных будущих специалистов. Заметно их участие в волонтёрской деятельности, различных проектах. «Молодежь сегодня хочет заявлять о себе и быть услышанной. И здесь важно помогать подрастающему поколению с выбором нужного направления, прислушиваться к их идеям и инициативам».

В ходе общения студентов интересовали основные направления деятельности и полномочия сенатора, а также вопросы, связанные с образованием, трудоустройством, здравоохранением в регионе.

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