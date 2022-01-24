Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Максим Харламов#РКЦ Прогресс24.01.2022 10:06

Руководство ЦПК и космонавты Роскосмоса поделились впечатлениями о посещении Самары

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Максим Харламов и представители отряда космонавтов Роскосмоса во главе со своим командиром, Героем России Олегом Кононенко посетили город Самару. В первые дни визита были посвящены посещению Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

С участием делегации Центра подготовки космонавтов прошел научно-технический совет: руководители и технические специалисты РКЦ «Прогресс» представили доклады о производстве серийной ракетно-космической техники и работе над перспективными проектами. Затем гости продолжили знакомство с предприятием. Для них была организована экскурсия в музее РКЦ «Прогресс», особый интерес вызвали экспонаты к 60-летию первого полета человека в космос, а также стенд, посвященный Олегу Кононенко, который начал свой «путь к звездам» в самарском центре «Прогресс».

Представители Центра подготовки космонавтов также посетили цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей «Союз-2», которые доставляют пилотируемые и грузовые корабли к Международной космической станции, и площадки, где развернуты работы по производству новой ракеты-носителя «Союз-5».

19 января состоялась встреча с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

«Для нас большая честь встречать отряд космонавтов здесь, в космической столице — в Самаре. Мы чтим космические традиции, бережно относимся к нашей славной истории и стараемся своей работой воспитывать новые поколения жителей Самарской области в любви к космосу», − обратился к гостям глава региона, а также выразил благодарность Максиму Харламову и Олегу Кононенко за организацию поездки.

Важной частью визита в Самару стало посещение Самарского университета им. Королева. ЦПК и вуз достигли соглашения о создании в Самаре региональной системы подготовки кандидатов на отбор в отряд космонавтов и проведении совместных экспериментов на борту Международной космической станции. Соответствующий протокол был подписан начальником ЦПК Максимом Харламовым и ректором университета Владимиром Богатыревым.

Командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко призвал Самарский университет им. Королева принять участие в формировании научной программы для экипажей МКС в части разработки различных экспериментов.

«Считаю, что Самарский университет им. Королева является центром притяжения для талантливой молодежи не только Самарской области, но и всего Поволжья. Мы хотим видеть вас в качестве регулярного поставщика экспериментов, с которыми будут выходить и школьники, и студенты, и аспиранты. А мы их с удовольствием выполним», − отметил Олег Кононенко.

Начальник ЦПК Максим Харламов обозначил пути дальнейшего сотрудничества с принимающей стороной.

«По сути, в одном регионе сконцентрированы самые новые космические технологии, которые только есть в мире. Поэтому мы, конечно же, заинтересованы в расширении сотрудничества с Самарским университетом им. Королева и всем космическим кластером региона. Мы принимали участие в экспертизе технического задания на российскую орбитальную станцию. И у нас возникла идея по созданию роботизированного средства, которое бы ассистировало космонавтам при работе в открытом космосе и несло бы функции спасательного средства. Мы узнали, что в Самарском университете есть патент на роботизированный наноспутниковый комплекс по спасению космонавтов», — сообщил Максим Харламов.

Своими впечатлениями о визите в Самару поделились представители отряда космонавтов Роскосмоса.

Александр Скворцов: «Очень полезная и познавательная поездка. Впечатляет и обнадеживает уровень технической, научно-образовательной и информационно-просветительской баз. Нужно продолжать такие выезды».

Алексей Овчинин: «Очень продуктивная поездка. Узнал много нового, интересного о предприятии, о процессе производства ракет серии „Союз-2“, технологиях производства, новых технологиях, используемых при производстве агрегатов, корпусов ракет серии „Союз-2“. Считаю, что надо продолжать такие поездки по предприятиям ракетно-космической отрасли. А самое главное, я лично убедился в том, что развитие ракетно-космической отрасли продолжается. Создаются новые ракетоносители, внедряются новые технологии. Для меня это очень важно!»

Иван Вагнер: «В Самаре был первый раз. О вкладе города в космическую промышленность знал ранее, но побывав на РКЦ „Прогресс“ и в Самарском университете имени академика С.П. Королева, осознал насколько этот вклад велик! История города тесно связана с развитием авиации и космонавтки в нашей стране. В моем понимании город полностью оправдывает выражение „Самара космическая“!»

Сергей Кудь-Сверчков: «Наличие в одном городе крупного предприятия и вуза схожей направленности позволяет им эффективно сотрудничать и добиваться высоких результатов как на производстве, так в учебном процессе. В нашей стране разные города могут претендовать на статус космической столицы, и Самара не исключение».

Мухтар Аймаханов: «Поездка организована на очень высоком уровне и была полезной: ознакомились с производственным процессом ракет-носителей непосредственно на предприятии, получили новые знания».

Николай Чуб: «Посещение РКЦ „Прогресс“ стало важным этапом интеграции отряда космонавтов в процесс создания ракетно-космической техники. Отряд не только ознакомился с циклом производства и испытаний ракет „Союз-2“, но и посетил участки внедрения прорывных инноваций и перспективных изделий, гарантирующих сохранение лидирующих позиций российской ракетно-космической техники в будущем. В университете посетили лаборатории дистанционного зондирования Земли и разработки микроспутников, центр истории авиационных двигателей, военный учебный центр и провели встречу с ректором университета».

Олег Платонов: «Посещение РКЦ „Прогресс“ не может оставить равнодушными людей, влюбленных в космос и авиацию. Поражают масштабы производства, гигантские цеха, огромные станки, большое количество образованных, талантливых, высококвалифицированных специалистов-энтузиастов. Особо отмечу стремление перейти к самому современному и высокотехнологичному производству, применению новых способов сварки изделий, печати элементов с использованием аддитивных технологий и многое другое».

Алексей Зубрицкий: «На предприятии РКЦ „Прогресс“ меня впечатлил тот факт, что коллектив не боится внедрять экспериментальные технологии, он открыт для новых идей и предложений. Такое отношение к делу и наличие хорошей материальной базы внушают доверие к нашей ракетной технике и по-настоящему воодушевляют».

Сергей Микаев: «При посещении РКЦ „Прогресс“ увидели заинтересованность руководства предприятия во взаимодействии с Центром подготовки космонавтов и отрядом космонавтов, готовность обсуждать насущные проблемы и участвовать в новых совместных проектах. Радуют высокие темпы создания перспективной ракеты-носителя „Союз-5“ с использованием новых современных технологий. Что касается посещения вуза, то там особенно ощущается стремление руководства к популяризации отечественной авиации и космонавтики».

Кирилл Песков: «Очень впечатлили масштабы предприятия РКЦ „Прогресс“, его техническое оснащение. Интересно увидеть процесс производства ракетной техники, освоения новых технологий ее производства. Отношение сотрудников к своему делу подпитывает уверенность в светлом будущем российской космонавтики. После посещения университета эта уверенность окрепла еще больше. Хочу отметить увлеченность преподавателей своим делом, которая наверняка поспособствуют профессиональному становлению и раскрытию талантов многих молодых специалистов».

Александр Гребенкин: «Считаю, что очень важным и полезным шагом для отечественной космонавтики и промышленности в целом является разработка образцов космической техники с использованием отечественной элементной базы. Пример тому — профильная лаборатория самарского университета, в стенах которой рождаются наноспутники. Студенты продемонстрировали оригинальные технические решения, которые используются при изготовлении спутников. Прекрасное оснащение лаборатории приборами и оборудованием, высокая мотивация и преданность любимому делу всех сотрудников, − таким запомнился университет».

Константин Борисов: «Качественно и хорошо продумана программа нашего виза в Самару — за 3 дня успели и с производством ознакомиться, и неформально пообщаться, и лекции послушать, и своими глазами все увидеть. Понравилась встреча с губернатором, интересно было ознакомиться с вузом. Произвел впечатление музей „Самара космическая“ — лаконичный, современный, атмосферный. Считаю, что группам из разных наборов в отряд космонавтов очень полезно совершать совместные выезды на предприятия и получать новые знания».

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