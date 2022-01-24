Правительство РФ одобрило переход Новосибирска на метод «альткотельной»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 января. – Правительство России одобрило переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В следующие 10 лет ООО «СГК» планирует инвестировать в развитие централизованного теплоснабжения города Новосибирск не менее 20,5 млрд рублей. Выполнение инвестиционных проектов позволит повысить качество теплоснабжения и улучшить экологическую обстановку в городе.

В ближайшее время региональным органам власти предстоит актуализировать схему теплоснабжения и заключить соглашение об их исполнении с СГК, обладающей статусом единой теплоснабжающей организации.



Справочно:

Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии в России началось в 2018 году. Два ключевых изменения в целевой модели рынка по сравнению с действующей – это повышение ответственности теплоснабжающих предприятий, в том числе за реализацию инвестпрограмм и качество теплоснабжения, а также новая модель тарифообразования по методу «альтернативной котельной». Ранее решениями Правительства РФ к ценовым зонам теплоснабжения отнесены 31 город России.

24.12.2021

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