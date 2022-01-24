Оперативная статистика для «Сириуса» – новый проект Росстата в интересах развития инновационного кластера на Юге России

Source: Russian Federation State Statistics Service

Руководство Росстата провело рабочую встречу с главой федеральной территории «Сириус» Дмитрием Плишкиным. По словам главы, перед администрацией сегодня стоят амбициозные вызовы, требующие решение задач социально-экономического развития «Сириуса», учитывающие уникальный образовательный потенциал территории и особенности ее расположения. Однако для этого необходимо понимать текущую ситуацию, а значит, владеть актуальной и достоверной статистической информацией.

Заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко заявил о готовности Росстата в 2022 году рассчитать для «Сириуса» в тестовом режиме более чем 30 ключевых статистических показателей. В этот список войдут индикаторы, характеризующие состояние потребительского рынка, сферы услуг (в том числе, жилищно-коммунальных, транспортных, медицинских, культурных и образовательных), демографии, оборот розничного рынка и общественного питания, уровень инфляции и занятости, зарплат и доходов.

Сергей Егоренко подчеркнул, что совместная работа позволит предоставить не только уже рассчитываемые Росстатом показатели, но и сформировать новые, позволяющие учесть специфику территории и задачи, поставленные перед «Сириусом» руководством страны. Значимую поддержку сотрудничеству окажет реализация Росстатом программы по снижению отчетной нагрузки на малый бизнес, предусматривающей создание эффективно действующих личных кабинетов, использование портала Госуслуги, регламентацию сроков и объемов предоставляемой информации.

В ходе рабочей дискуссии представители Росстата и «Сириуса», а также министерств и ведомств Краснодарского края обсудили особенности сбора статистической отчетности на территории федеральной территории, а также вопросы использования административных данных при расчете показателей.

Заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко сообщил, что следующим важным шагом станет подписание соглашения о сотрудничестве и информационном обмене между Росстатом и администрацией федеральной территории «Сириус».

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