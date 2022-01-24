Олег Матыцин и Игорь Левитин приняли участие в открытии нового Центра развития настольного тенниса на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи

Source: Russia Ministry of Sport

22 января в Сочи на базе ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки» («Юг Спорт») Минспорта России был открыт Центр развития настольного тенниса.

В мероприятии приняли участие Помощник Президента Российской Федерации, президент Европейского союза настольного тенниса Игорь Левитин, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, заместитель председателя Государственной Думы, президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков, директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дрёмов и другие.

«Этот новый спортивный комплекс – пример правильного взаимодействия Федерации настольного тенниса, Администрации города Сочи, Министерства спорта Российской Федерации. «Юг Спорт» – это один из главных спортивных федеральных центров, здесь есть все возможности для подготовки спортсменов. Я очень рад победам нашей сборной команды страны по настольному теннису на международном уровне. Прошлый год получился очень успешным. Нам очень важно создать максимально комфортные условия для наших спортсменов, как для сборных команд, так и для детей, ветеранов, для развития настольного тенниса. Открытие нового объекта на федеральной базе для подготовки сборной команды особенно актуально и вовремя», – отметил Олег Матыцин.

Игорь Левитин сказал: «Поздравляю город, поздравляю Российскую Федерацию и Министерство спорта, потому что здесь теперь будут проходить европейские турниры. [Центр в Сочи] будет теперь главным домом национальной сборной России. Мы выбрали 15 регионов, где будем предлагать делать такие центры, возводиться [один центр будет] за три месяца».

«Уже около восьми лет при поддержке Министерства спорта Российской Федерации спортсмены сборных команд по настольному теннису принимают участие в тренировочных сборах на территории базы «Юг Спорт». Наша главная задача – создавать максимально комфортные условия для успешной подготовки сборных команд России. Наш коллектив накопил достаточный опыт участия в строительстве спортивных сооружений и объектов. Центр развития настольного тенниса – это объект для тех, кто посвятил себя этому замечательному виду спорта, самому доступному для всех возрастных категорий населения», – сказал директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дрёмов.

Почётные гости приняли участие в церемонии награждения победителей детских соревнований по настольному теннису «Будущее России. Надежды Сочи», состоявшихся в этот день на новом объекте. Мастер-класс для юных игроков провели член сборной команды России по настольному теннису Элизабет Абраамян и мастер спорта СССР международного класса, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы в разных разрядах Андрей Мазунов.

Олег Матыцин принял участие в турнире среди почётных гостей, действующих игроков и ветеранов настольного тенниса. В паре с тренером сборной команды России по настольному теннису Дмитрием Чекуровым Министр одержал победу в финальном матче против Элизабет Абраамян и Александра Бабакова.

Центр развития настольного тенниса представляет собой мобильное быстро возводимое здание каркасного типа размером 56х22 метра. Внутри сооружения размещено два блока раздевалок с душевыми на 20 человек каждая. Игровая зона Центра составляет 48х20 метров, что позволяет свободно установить 12 столов для настольного тенниса. На объекте планируется проводить учебно-тренировочные мероприятия и соревнования разного уровня.

Строительство объекта реализовано Федерацией настольного тенниса России и ФГБУ «Юг Спорт» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Фото: ФГБУ «Юг Спорт»

Пресс-служба Минспорта России

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