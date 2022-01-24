Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

К сенатору обратились с просьбой поддержать строительство водовода в Чувашии.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел прием граждан по личным вопросам.

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В ходе встречи с представителями актива ряда сельских районов Республики обсуждены вопросы возрождения проекта об обеспечении качественной питьевой водой населения Чувашии. Соответствующая республиканская программа была рассчитана на 2009–2020 годы с многомиллиардным финансированием из республиканского и федерального бюджетов. Но впоследствии программа была отменена, дальнейшее возведение объектов законсервировано.

В 2021 году благодаря существенной поддержке из федерального бюджета начато строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов, которое планируется завершить в 2023 году.

Жители сельских районов обратились к парламентарию с просьбой оказать возможное содействие в реализации возрожденного проекта.

Николай Федоров также рассмотрел обращения граждан по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов, экологической безопасности, благоустройства населенных пунктов, здравоохранения и образования. Поступили и многочисленные жалобы на крайне неудовлетворительную ситуацию с уборкой снега на улицах и во дворах в муниципалитетах.

Сенатором даны необходимые консультации, подготовлены и направлены обращения в федеральные и региональные органы власти.

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