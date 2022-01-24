Н. Владимиров: В Чувашии принимаются меры для развития электромобильного транспорта

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел приме граждан в регионе.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Владимиров ВладимировНиколай Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики провел прием граждан в регионе.

К сенатору обратились общественники, которые подняли вопрос об увеличении мест для подзарядки электромобилей и разработке дополнительных мер поддержки, которые позволят сделать электротранспорт более популярным у жителей Республики.

Рост популярности электротранспорта очевиден во всем мире. В России интерес к электромобилям также растет

Николай Владимиров отметил, что первая зарядная станция для электромобилей в Чувашии начала свою работу в 2018 г., сегодня в регионе четыре таких зарядки. В рамках федеральной программы предполагается размещение еще 46 станций, строительство которых планируется начать в следующем году.

«Рост популярности электротранспорта очевиден во всем мире. В некоторых странах по продажам такие машины уже обогнали транспорт с двигателями внутреннего сгорания. В России интерес к электромобилям также растет. При этом необходимо сформировать не только инфраструктуру для экологичного транспорта, но и соответствующую культуру», — отметил сенатор.

Николай Владимиров провел прием граждан в регионе

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Николай Владимиров провел прием граждан в регионе

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Николай Владимиров провел прием граждан в регионе

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Николай Владимиров провел прием граждан в регионе

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По мнению Николая Владимирова, способствовать популяризации электромобилей может внесение изменений в правила дорожного движения, предоставление дополнительных льгот, например, таких, как бесплатное пользование муниципальными парковками. «Эти предложения мы проработаем с администрацией города Чебоксары, правительством Республики, обсудим с коллегами на федеральных площадках», — сказал парламентарий.

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