Минспорт России принял участие в V форуме Центрального федерального округа по государственно-частному партнёрству

Source: Russia Ministry of Sport

Состоялся V форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнёрству. Организаторами мероприятия выступили Правительство Московской области и Национальный Центр ГЧП. Участники обсудили практику применения механизмов государственно-частного партнёрства в целях развития социальной инфраструктуры, в частности в сфере спорта и туризма.

В рамках форума прошло пленарное заседание «Современная городская инфраструктура как основа социально-экономического развития регионов ЦФО». На заседании директор Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта Российской Федерации Александр Росляков презентовал федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и отметил системную работу Минспорта России по применению механизмов ГЧП в развитии социальной инфраструктуры в регионах страны.

«Министерство спорта Российской Федерации стало первым министерством в социальной сфере, которое направило финансирование на создание спортивной инфраструктуры с применением механизмов государственно-частного партнёрства. На реализацию проектов ГЧП было выделено из федерального бюджета 755 млн рублей, а общий объём частных инвестиций составил 2,7 млрд рублей. С 2022 года Минспортом России запущен федеральный проект «Бизнес-спринт («Я выбираю спорт»)». Для реализации данного проекта ежегодно с 2023 года будет выделятся 3 млрд рублей с целью субсидирования строительства объектов спортивной инфраструктуры массового спорта. Ожидаемый экономический эффект привлечения внебюджетных средств для реализации ГЧП-проектов в сфере физической культуры и спорта должен составить 6 млрд рублей ежегодно», – сообщил Александр Росляков.

Также в рамках форума состоялась панельная дискуссия «Проекты ГЧП в социальной сфере – ключевой тренд инфраструктурного рынка на ближайший период». Начальник отдела развития механизмов ГЧП Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта России Елена Сандакова отметила, что на данный момент Министерство спорта старается повысить качество ГЧП-проектов, устанавливая специальные отраслевые требования к проектам. Дополнительно, помимо создания спортивной инфраструктуры массового спорта в регионах России, важно также развивать рынок спортивно-оздоровительных услуг в каждом отдельном субъекте Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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