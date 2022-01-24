Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в онлайн пресс-конференции в преддверии IX Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, глава рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) принял участие в онлайн пресс-конференции в преддверии IX Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов.

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Съезд «Сельскохозяйственная кооперация — основа устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе» пройдёт в Москве 26 января. Мероприятие проводится по инициативе общероссийских кооперативных организаций при участии Министерства сельского хозяйства РФ и поддержке Совета Федерации.

Егор Борисов рассказал о роли кооперативов в устойчивом развитии малых сельхозпроизводителей, государственной поддержке сельхозкооперации и препятствиях на пути ее развития.

Аграрная отрасль по ключевым позициям обеспечивает продовольственную безопасность и внутренне потребление, растёт экспорт сельскохозяйственной продукции

Парламентарий отметил, что в настоящее время агропромышленный комплекс страны развивается динамично и поступательно. Аграрная отрасль по ключевым позициям обеспечивает продовольственную безопасность и внутренне потребление, растёт экспорт сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем, сельское хозяйство неоднородно, и высокие темпы роста одних его сегментов не могут компенсировать проблемы, возникающие в других. Наряду с крупными, индустриализованными, интегрированными предприятиями не должна преуменьшаться роль малых форм хозяйствования на селе: личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств – субъектов малого предпринимательства, а также микро- и малых предприятий – сельскохозяйственных организаций.

Егор Борисов подчеркнул, что необходимо поддерживать малые формы хозяйствования, и главный инструмент такой поддержки — развитие сельскохозяйственной кооперации.

При этом, по мнению парламентария, сегодня сельхозкооперация не отвечает современным требованиям. «Всего два процента личных подсобных хозяйств и семь процентов крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей охвачены кооперативным движением».

Егор Борисов отметил, что на съезде предстоит выработать предложения по развитию государственной политики в отношении малых форм хозяйствования на селе.

В пресс-конференции также приняли участие руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, сопредседатель экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Петриков, заместитель директора департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Рената Бибарсова, президент Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Агроконтроль» Андрей Морозов.

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