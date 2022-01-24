В. Тимченко провел встречу с председателем регионального Законодательного собрания Кировской области Р. Бересневым

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждены планы работы на 2022 год, подготовка к очередному пленарному заседанию регионального парламента и реализация норм федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области в ходе рабочей поездки в Киров провел встречу с председателем регионального Законодательного собрания Романом Бересневым. БересневРоман АлександровичПредседатель Законодательного Собрания Кировской области

Обсуждены планы работы на 2022 год, вопросы подготовки к очередному пленарному заседанию Законодательного Собрания Кировской области, а также темы, связанные с реализацией в регионе норм федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», принятого 21 декабря 2021 года.

Вячеслав Тимченко в ходе рабочей поездки в Киров провел ряд встреч

По словам Вячеслава Тимченко, депутатам предстоит пополнить региональное законодательство рядом норм, отражающих положения базового закона об общих принципах организации публичной власти в регионах, и в дальнейшем, с принятием закона об общих принципах организации местного самоуправления, в течение достаточно длительного времени (до 2028 года) обеспечить переход к обновленной, одноуровневой модели устройства местного самоуправления на территории Кировской области.

Ожидаемые изменения позволят повысить эффективность работы органов местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности, обеспечить достижение тех целей, к которым местное самоуправление стремится

«Ожидаемые изменения позволят повысить эффективность работы органов местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности, обеспечить достижение тех целей, к которым местное самоуправление стремится», – считает сенатор.

Вячеслав Тимченко также встретился с руководителем комитета по вопросам безопасности при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению Общероссийского общественного движения «Объединение потребителей России» Андреем Михальчуком. В ходе беседы состоялось обсуждение региональной программы, которая направлена на снижение числа происшествий в данной сфере.

MIL OSI