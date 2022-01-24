В Совете Федерации пройдут Дни Республики Бурятия

Source: Russia – Council of the Federation

С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов СФ.

В Совете Федерации 24–26 января состоятся Дни Республики Бурятия.

Делегацию региона возглавят глава Республики Алексей Цыденов ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия и Председатель Народного Хурала Владимир Павлов. ПавловВладимир АнатольевичПредседатель Народного Хурала Республики Бурятия

С участием представителей органов государственной власти Республики Бурятия состоятся расширенные заседания комитетов Совета Федерации.

Вопросы реконструкции и модернизации тепловых сетей, расположенных на территории Республики Бурятия обсудят в Комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

На заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам будет поднята тема обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

О реализации социальной политики в Республике Бурятия речь пойдет в Комитете СФ по социальной политике.

В Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудят тему государственной поддержки сельского хозяйства Республики Бурятия как субъекта Дальневосточного федерального округа.

Вопросы формирования в Республике Бурятия современной инфраструктуры для получения среднего профессионального образования поднимут на заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Комитете СФ по экономической политике речь пойдет о вопросах газификации региона.

В ходе 516-го заседания Совета Федерации пройдет «час субъекта Российской Федерации». О вопросах социально-экономического развития Республики Бурятия и его законодательном обеспечении расскажут руководители субъекта РФ.

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