В. Пономарев: В Совете Федерации выступают за дальнейшее активное развитие российско-германских отношений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Российской Федерации.

Член Комитета СФ по экономической политике, руководитель Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Бундесратом ФРГ Валерий Пономарев ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ Гезой Андреасом фон Гайром.

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В ходе беседы сенатор отметил, что считает важным поддержание постоянного диалога с германской стороной. «Мы продолжаем обмениваться мнениями в рамках таких авторитетных дискуссионных площадок, как Германо-Российский форум, «Петербургский диалог», «Потсдамские встречи», — сказал он.

Валерий Пономарев подчеркнул необходимость развития межпарламентских связей, в том числе в формате Группы по сотрудничеству СФ с Бундесратом ФРГ.

Дополнительный импульс совместной торгово-экономической деятельности придаст проходящий в настоящее время российско-германский «перекрестный» Год экономики и устойчивого развития

Парламентарий обратил внимание на важность поддержания двусторонних экономических отношений, в частности, сотрудничества в газовой сфере. Он выразил надежду на скорейшую сертификацию и начало работы газопровода «Северный поток-2». «Это чисто экономический проект, в который не должна вмешиваться политика», — считает сенатор.

По мнению Валерия Пономарева, дополнительный импульс совместной торгово-экономической деятельности придаст проходящий в настоящее время российско-германский «перекрестный» Год экономики и устойчивого развития.

Встреча члена Комитета по экономической политике Валерия Пономарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ

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Встреча члена Комитета по экономической политике Валерия Пономарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ

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Валерий Пономарев

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Валерий Васильев

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Встреча члена Комитета по экономической политике Валерия Пономарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ

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Встреча члена Комитета по экономической политике Валерия Пономарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ

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Валерий Васильев

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Встреча члена Комитета по экономической политике Валерия Пономарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ

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Встреча члена Комитета по экономической политике Валерия Пономарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ

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Встреча члена Комитета по экономической политике Валерия Пономарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ

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Встреча члена Комитета по экономической политике Валерия Пономарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ

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Встреча члена Комитета по экономической политике Валерия Пономарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в РФ

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Со своей стороны Геза Андреас фон Гайр высказался за дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных областях. В частности, отметил посол, существует большой потенциал для взаимодействия в сфере экономики, в том числе по энергетической повестке, а также в сферах науки и культуры. «Нужно продолжать нить диалога, обмениваться мнениями по важным темам».

Обсуждались также вопросы признания российской вакцины «Спутник V» в Европейском союзе и, в частности, в Германии, перспективы развития туризма.

Во встрече принял участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, член Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Бундесратом ФРГ Валерий Васильев. ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области

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