Source: Russia – Council of the Federation

Приросту населения способствуют не только различные меры поддержки семей, но и строительство жилья, социально значимых объектов.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе рабочей поездки в регион встретился с главой администрации Медведевского муниципального района Денисом Окуловым.

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«Приросту населения способствуют не только различные меры поддержки семей, но и строительство жилья, социально значимых объектов», — считает сенатор. По его словам, в Медведевском районе возводятся два детских сада и одна школа. Одно дошкольное учреждение уже открыли в декабре 2021 года.

«Хорошее образование является одной из главных ценностей общества. Качество обучения зависит не только от учителей и программы преподавания, но и от состояния детских садов и школ. Современным детям интересно учиться на образовательных площадках, которые оснащены инновационной техникой. В рамках национальных проектов Правительство Республики Марий Эл активно решает вопрос строительства и ремонта образовательных учреждений», — заметил Сергей Мартынов.

Сергей Мартынов в ходе рабочей поездки в регион встретился с главой администрации Медведевского муниципального района Денисом Окуловым

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Сергей Мартынов в ходе рабочей поездки в регион встретился с главой администрации Медведевского муниципального района Денисом Окуловым

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Сергей Мартынов в ходе рабочей поездки в регион встретился с главой администрации Медведевского муниципального района Денисом Окуловым

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Сергей Мартынов в ходе рабочей поездки в регион встретился с главой администрации Медведевского муниципального района Денисом Окуловым

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Сергей Мартынов в ходе рабочей поездки в регион встретился с главой администрации Медведевского муниципального района Денисом Окуловым

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Денис Окулов сообщил сенатору о состоянии экономики муниципалитета. На территории района располагаются крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в которых трудятся местные жители. «В районе открылась компания по производству металлических дверей на две тысячи рабочих мест. Специалисты работают в две смены и производят одну тысячу единиц продукции в день. Таким образом, у нас зафиксирован значительный рост налоговых поступлений. Если говорить о консолидированном бюджете, то по итогам прошлого года в муниципалитет поступило более двух миллиардов рублей», — заявил глава Медведевской районной администрации.

Сергей Мартынов выразил уверенность, что администрация муниципалитета не будет останавливаться на достигнутом, а продолжит работать на благо граждан.

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