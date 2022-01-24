Встреча с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Как дела, Владимир Викторович?

В.Солодов: Всё в порядке, Владимир Владимирович, под контролем.

В.Путин: Я смотрю, у вас сельхозпроизводство растёт хорошими очень темпами, потом инвестиции в основной капитал ‒ тоже заметный рост, выше, чем в среднем даже по России. Но в то же время немножко просело промышленное производство и стройка ‒ это так?

В.Солодов: Владимир Владимирович, так было, и мы предприняли все меры, чтобы это исправить.

В.Путин: Да, это данные в основном 2019‒2020-го, начала 2021 года.

В.Солодов: Совершенно верно. Я как раз готов доложить, что по итогам 2021 года мы оба этих параметра исправляем. По промышленности уже мы видим рост. Связано это, конечно, с нашей основой отраслью ‒ с рыбопереработкой. Путина 2021 года была очень удачной, и поэтому рост, существенно превышающий среднероссийский.

Что касается стройки, действительно, это наболевшая проблема для Камчатки и традиционно очень низкий темп строительства.

В.Путин: И большая доля аварийного жилья.

В.Солодов: Совершенно верно. Которое, к сожалению, не вошло в национальный проект, поскольку своевременно не было признано юридически аварийным. Но опять же могу сказать, что за полтора года, которые я на Камчатке тружусь, удалось сдвинуть эту проблему с мёртвой точки. Конечно, это эффект низкой базы, безусловно, и мы большую работу перед собой видим впереди. Но уже сейчас подготовлено несколько проектов комплексной застройки.

По линии инфраструктурных кредитов – Владимир Владимирович, хочу поблагодарить за эту меру поддержки Вас, Марата Шакирзяновича Хуснуллина – мы получили средства для того, чтобы развивать необходимую коммунальную инфраструктуру: котельную, очистные сооружения, дорогу. И сейчас готовим общую площадь 200 тысяч квадратных метров к застройке. Пользуясь случаем, хотел попросить, если будет возможность, расширить эту меру поддержки, от всех регионов. Она очень востребована и эффективно работает.

Но большое внимание мы тоже уделяем развитию индивидуального жилищного строительства.

В.Путин: Ещё раз, как вы определяете, с чем связана эффективность этой меры поддержки?

В.Солодов: Дело в том, что Камчатский край ‒ сверхдотационный регион, у нас по большому счёту не было до сих пор бюджета развития. То есть у меня все статьи расписаны по обязательным статьям расходов, и я не могу выделить средства, которые позволят мне вкладывать инвестиции, которые потом вернутся. И инфраструктурные кредиты позволяют мне этой инвестиционной возможностью вложиться в рост и тем самым…

В.Путин: Обеспечить будущее развитие.

В.Солодов: Совершенно верно, ускоренное обеспечение развития, несмотря на сдержанность моего бюджета. Более того, Владимир Владимирович, могу сказать, что мы заявляли в два раза больший объём инвестиций: мы получили по лимитам 1,8 миллиарда рублей, а проектов готовых ‒ примерно на 3,5 миллиарда. Дело в том, что была методика распределения, и если бы средств было больше, то мы бы могли более быстрыми темпами как раз жилищное строительство двигать.

В.Путин: И вы бы их освоили? Эффективно бы освоили?

В.Солодов: Безусловно. Гарантируем, Владимир Владимирович.

В.Путин: У Вас своя презентация есть, Вы хотели, наверное, доложить о том, что происходит сегодня. Пожалуйста, слушаю.

В.Солодов: Буквально коротко, в нескольких словах про коронавирусную инфекцию.

На Камчатке в целом ситуация стабильная, потому что после предыдущего всплеска заболевания нам удалось, в том числе благодаря тем мерам, которые были приняты, удерживать её на стабильном уровне.

Большую помощь нам оказывает Минобороны. Был построен инфекционный госпиталь, и в пиковые периоды, конечно, они приходят нам на помощь. Но и в течение всего этого периода более половины коек работают именно на гражданское население. Поэтому это, конечно, большое подспорье для таких регионов, как Камчатка.

Продолжая тему здравоохранения, Владимир Владимирович, хотел доложить, что благодаря Вашему поручению по итогам предыдущей встречи мы сдвинули наш пресловутый долгострой ‒ Камчатскую краевую больницу: определён надёжный подрядчик ‒ «Крокус», он строил кампус ДВФУ на острове Русский, ритмичными темпами идёт освоение ‒ 20 процентов.

В.Путин: На сколько коек там?

В.Солодов: Там несколько этапов введения: сейчас на 175 коек строится, а затем ещё на 275 будет.

В.Путин: Плюсом, да?

В.Солодов: Да. Здесь как раз, Владимир Владимирович, вопрос, по которому хотел бы заручиться поддержкой. Дело в том, что сейчас средства выделены только на первый этап, мы в 2023 году его завершим. Но если мы одновременно начнём второй этап, поскольку уже развёрнуты ресурсы у застройщика, у «Крокуса», мы могли бы на два года сократить общий срок, сдвинуть влево, и в 2024 году ввели бы целиком весь комплекс.

В.Путин: А вторая очередь сколько стоит?

В.Солодов: 5,6 миллиарда рублей. При этом они могут быть предусмотрены в будущие периоды, потому что застройщик готов в кредит строиться, если будет ресурс.

Владимир Владимирович, я хочу поблагодарить за Ваш контроль за транспортной ситуацией, потому что, конечно, она создавала риски для строительства больницы.

В.Путин: Транспортная доступность на Камчатке ‒ это один из проблемных вопросов.

В.Солодов: Это болевой вопрос. Но сейчас, докладываю, ситуация нормализуется. Поэтому здесь Минтранс отрабатывает чётко благодаря тем решениям, которые во исполнение поручения сделаны.

В.Путин: Со стивидорами работают активно?

В.Солодов: Да, и мы в ручном режиме, есть облачное хранилище, где я лично ежедневно вижу, где, какой контейнер и как они отправляются.

В.Путин: Хорошо.

В.Солодов: По качеству жизни. Безусловно, это наш приоритет, Владимир Владимирович. И здесь я хотел несколько позитивных результатов отметить. Первое, что нам удалось, ‒ не допустить падения реальных доходов в период эпидемии. Здесь, конечно, особую роль сыграли введённые по Вашему поручению меры поддержки граждан. Мы сможем их закрепить благодаря Вашему решению об увеличении МРОТ. Для Камчатки оно даст даже больший эффект, чем для других регионов страны, потому что за счёт мультипликаторов, за счёт коэффициентов мы получим прибавку 2,8 тысячи рублей к зарплате.

Минимальный размер зарплаты фактический на Камчатке по итогам принятия этого решения составит 36 тысяч рублей, а для самых северных районов, для Командорских островов, например, составит более 40 тысяч рублей ‒ 41 тысячу 670 рублей.

В.Путин: И безработица у вас ниже, чем в целом по стране.

В.Солодов: Да. Это тоже то, чего удалось добиться. На самом деле в течение 2020 года у нас был всплеск, но, так скажем, сконцентрировавшись на нём, удалось сдержать на достаточно низком уровне.

И мы видим, Владимир Владимирович, позитивную тенденцию по оттоку молодёжи. В целом население, к сожалению, продолжает сокращаться. Для меня это главная задача, которую я ставлю перед собой, на которой я концентрируюсь. Но молодёжь ‒ в этом графике мы видим ‒ уже тренд переломлен. И это ощутимый результат той политики экономического развития Дальнего Востока, которая проводится под руководством Юрия Петровича Трутнева.

В.Путин: Широкополосный интернет нужно делать.

В.Солодов: Совершенно верно, Владимир Владимирович.

Напоминаю, по прошлой встрече поручение Вы давали, мы его отработали, и уже в 2023 году в северные районы придёт интернет. Я могу, если позволите, на карте продемонстрировать. В прошлый раз Вы поручение Минцифры давали, мы как раз его и отрабатываем.

Вот это Камчатский край [на карте], по большому счёту основное население сосредоточено в этой части, где интернет уже есть. Сейчас мы уже добились проекта строительства вот этой линии, до Оссоры в том числе. Частные средства – около 700 миллионов рублей, половину нам субсидирует Минцифры благодаря Вашему поручению. И в 2023 году сюда уже придёт интернет.

После этого, понятно, самые севера всё равно останутся спутником, так же как и Командорские острова, потому что вряд ли техническая возможность позволит нам сделать. Но это, конечно, будет прорыв. Потому что, Владимир Владимирович, бывая в этих северных посёлках, спрашиваю молодёжь, что больше всего нужно. На первом месте интернет, на втором месте доставка почты оперативная, быстрая.

К сожалению, с этим есть проблемы. Мы с Акимовым Максимом Алексеевичем работаем над этим вопросом, но проблема остаётся. Как Вы знаете, Владимир Владимирович, у нас будет пилот по беспилотной доставке почты. Андрей Рэмович Белоусов ведёт маяки-проекты, мы один из первых регионов, кто планирует реализовать.

В.Путин: Орешкин тоже занимается по линии Администрации. Я думаю, что поддержка будет.

В.Солодов: Спасибо, Владимир Владимирович.

В.Путин: Ну и, смотрю, новые объекты у вас появились?

В.Солодов: Совершенно верно. Я хотел, если позволите, про них коротко сказать, особенно по спорту. Спорт ‒ один из важнейших наших приоритетов, мы запустили стадион в центре города, прямо на берегу Авачинской бухты, построен уникальный объект ‒ круглогодичный центр зимних видов спорта, он позволит проводить сборы прямо на вулкане Авачинский, в том числе летом, ФОК с бассейном, сейчас готовимся к введению.

И отдельно хотел сказать про ледовый комплекс. Это первый на Камчатке полноразмерный ледовый комплекс, полностью построенный за счёт частных средств. Наши предприниматели ‒ Тымлатский рыбокомбинат ‒ по своей инициативе его реализовали.

Владимир Владимирович, если позволите, здесь есть проблемный вопрос один, касающийся следующего. Согласно Вашему поручению нормативный уровень софинансирования из федерального бюджета для дальневосточных регионов по нацпроектам составляет 98 процентов, но фактически он не выдерживается.

На конкретных примерах: по этому спортивному объекту уровень софинансирования ‒ 30 процентов со стороны региона, а по детскому саду уровень софинансирования 62 процента регион вынужден был добавить. С чем это связано? Типовые проекты не учитывают объективно более высокую стоимость строительства в таких регионах, как Камчатка. И мы стоим перед выбором: либо брать деньги из федерального бюджета и добавлять свои, примерно столько же, 50 процентов в среднем, либо вообще не реализовывать проекты. Конечно, мы реализуем проекты, но для бюджетов это дополнительная нагрузка. Ещё раз хочу подчеркнуть, это болезненный вопрос не только для нас, такая же ситуация и в Амурской области, и по другим регионам Дальнего Востока.

В.Путин: У вас это как-то оформлено письменно?

В.Солодов: Оформим, Владимир Владимирович, внесём, потому что это системный вопрос, который всех регионов касается.

В.Путин: Вы подготовьте это обращение и мне направьте.

В.Солодов: Безусловно, Владимир Владимирович.

В.Путин: Чтобы было поручение Правительству проработать этот вопрос.

В.Солодов: Безусловно, в короткие сроки внесём, все цифры есть, и фактура имеется.

По экономике. Тоже основные параметры, как я и говорил, в «зелёной зоне» у нас находятся. Отдельно хотел по тому пункту, по которому, Владимир Владимирович, Вы поручали мне особое внимание уделить, ‒ это собственные доходы бюджета. Камчатка ‒ это сверхдотационный бюджет, и это для меня приоритет. Нам удалось добиться позитивных сдвижек, на графике они отражены.

Особенно ожидаем позитива в 2022 году. Мы активно включились в исполнение Вашего, Владимир Владимирович, поручения по справедливой индексации сборов за водные биоресурсы. Более детально на следующем слайде можно посмотреть, тут отражено, какой будет прирост. Сейчас доходы нашего, краевого бюджета составляют всего 700 миллионов рублей, а будет 4700 миллионов рублей.

И это касается не только Камчатки, Владимир Владимирович, это и Мурманская область, и Сахалин, и Магадан, и Приморье. Все приморские регионы получат сейчас серьёзную прибавку, если сохранится пропорция разделения между федеральным и региональным бюджетом, которая есть. Она сложилась годами, и сейчас консенсус, что она должна остаться.

Владимир Владимирович, тоже хочу доложить по рыбной отрасли, буквально коротко, по итогам инвестиционных квот. Только на Камчатке 63 миллиарда рублей привлечено инвестиций, уже фактически построено шесть заводов из восьми, которые предусмотрены, и создано две тысячи рабочих мест. Довольно серьёзные результаты, которые именно благодаря Вашему решению удалось реализовать, и действительно мы видим сдвиги в этой сфере. Вот судно, которое было построено на калининградских верфях нашим предприятием «Колхоз имени Ленина».

В.Путин: В связи с «квотами под киль»?

В.Солодов: Совершенно верно. Чуть-чуть отстаёт как раз строительство судов, поэтому мы видим на следующую очередь приоритет в береговой переработке.

В.Путин: Вы знаете, что есть мнение, что всё-таки перерабатывать рыбу, как некоторые говорят, лучше прямо на крупных судах.

В.Солодов: Владимир Владимирович, от регионов мы видим больший эффект от береговой переработки. Глубина переработки не меньше, создаётся в четыре раза больше рабочих мест на одну тонну квоты.

В.Путин: Замораживать нужно.

В.Солодов: Нет, Владимир Владимирович, сейчас технология позволяет. Вот такое судно работает, в течение двух суток оно доставляет свежую рыбу и через рыбопровод, назовём его так, трубопровод, перегружает в завод. И там она сразу обрабатывается не хуже, чем на судне.

В.Путин: Понятно, что нужно создавать рабочие места на берегу, это здесь совершенно очевидная вещь.

В.Солодов: И налоговая отдача, и удержание населения, Владимир Владимирович, гораздо больший эффект даёт с точки зрения развития региона. Хотя здесь истина посередине. Мы считаем, что в равных пропорциях.

В.Путин: Имеет право на существование и то, и другое.

В.Солодов: Да. Это зависит от региона промысла, потому что, если далеко везти до берега, больше двух суток, конечно, только переработка на судне имеет смысл. А прибрежная, она выгодна с точки зрения именно загрузки наших берегов и посёлков.

На перспективу видим, конечно, большой эффект от Северного морского пути. Вы знаете, Владимир Владимирович, что первый проект по перевалке сжиженного природного газа уже реализуется компанией «Новатэк». Здесь видно, что Камчатка ‒ это логически самый выгодный пункт перевалки грузов на востоке страны.

В.Путин: Они здесь ещё делают хаб, хранилище делают.

В.Солодов: Совершенно верно. Владимир Владимирович, хочу подчеркнуть, что он даёт не только экономический эффект, но и серьёзный социальный эффект, поскольку позволяет заместить дефицит природного газа.

Хочу поблагодарить за Ваше решение, которое было озвучено в Послании Федеральному Собранию. Мы сейчас уже просчитываем благодаря помощи тоже «Новатэка» технические решения и технико-экономическое обоснование, с тем чтобы на уровне Правительства было выделено необходимое финансирование. Там достаточно серьёзная сумма ‒ около 18 миллиардов рублей ‒ общая будет, но она окупится с годами.

В.Путин: Вы с Леонидом Викторовичем [Михельсоном] обсуждаете этот вопрос?

В.Солодов: Совершенно верно, с Леонидом Викторовичем мы на связи. Остаётся проблемный вопрос, связанный с ресурсной базой, потому что по регулируемым ценам может отпускать только «Газпром», а «Газпром» соответствующей ресурсной базы не подтверждает нам.

В.Путин: А «Новатэк» готов?

В.Солодов: При условии реализации тех перспективных проектов, которые есть, с наращиванием ресурсной базы…

В.Путин: Имеется в виду где?

В.Солодов: В северной части.

В.Путин: На Ямале?

В.Солодов: Да. Ну, Владимир Владимирович, это не моя тема.

В.Путин: Понятно, мы обсуждаем…

В.Солодов: Но из дополнительных доходов ‒ они подтверждают, что могут.

В.Путин: Я понял. Сейчас это очень важно. Спасибо, что Вы об этом сказали, потому что именно сейчас Правительство дорабатывает вопросы, связанные с ресурсной базой: распределение её между «Газпромом», «Новатэком», другими недропользователями. Я буду иметь это в виду.

В.Солодов: Для Камчатки это огромное значение будет иметь, потому что это решит наш вопрос.

В.Путин: Хорошо. Спасибо.

В.Солодов: По дорожной системе. Владимир Владимирович, докладываю: в этом году исторические дороги мы сдали, объём ‒ 300 километров дороги до Мильково построено полностью в асфальте. И мы реализовали федеральную трассу до аэропорта в четырёхполосном исполнении. В истории на Камчатке никогда не было таких дорог. Люди с удивлением даже говорят, что, если бы не вулканы на фоне, мы бы подумали, что это где-нибудь в Центральной России. И конечно, это сохранение жизней, потому что много именно на этой дороге было происшествий.

Владимир Владимирович, можно короткую просьбу? Остаётся проблема с городом, потому что у нас город разделён на северную и южную часть, которые соединены лишь одной ниткой, и она перегружена ‒ более 90 процентов. А здесь находятся и объекты Минобороны, и основные производственные мощности, и большой туристический потенциал.

Я хотел обратиться с просьбой поддержать небольшой участок объездной дороги общей протяжённостью 76 километров, 3,2 миллиарда рублей. Мы его можем в 2024 году уже сдать, и тогда вся южная часть города заживёт.

В.Путин: Хорошо.

В.Солодов: Воздушные перевозки самые разветвлённые на Камчатке, Вы хорошо знаете, Владимир Владимирович.

Здесь на один вопрос тоже хотел обратить внимание. Благодаря решениям по плоским тарифам и по Дальневосточной авиакомпании мы видим существенный сдвиг по стоимости перевозок в Центральную Россию по Дальнему Востоку. Но остаётся очень большая проблема ‒ по территории региона.

Я конкретный пример приведу в цифрах, Владимир Владимирович. До Аянки, до этого посёлка, лететь надо сначала три часа самолётом, потом два часа вертолётом. Стоимость экономически обоснованная ‒ 89 тысяч рублей в одну сторону. Конечно, мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети, но всё равно получается более 20 тысяч рублей.

И я бы просил, Владимир Владимирович, вернуться к возможности рассмотрения субсидирования частичного из федерального бюджета на такие безальтернативные маршруты. Потому что краевым бюджетом мы не можем справиться, очень большая нагрузка.

В.Путин: Согласен, людям же нужно передвигаться всё равно.

В.Солодов: И мы сможем поручение Ваше исполнить по Восточному экономическому форуму, которое Вы давали.

В.Путин: Подготовьте бумагу.

В.Солодов: Это подготовим, Владимир Владимирович.

Инфраструктура аэропорта. Большое количество проблем, но одна, самая острая, ‒ это аэропорт Тиличики, через него проходит более 70 процентов общего сообщения. Мы ждём новые суда российские, в том числе Ил-114, и они в принципе не смогут летать в силу того, что не соответствует плотность грунта.

Этот аэропорт пострадал ещё в 2006 году от землетрясения, потом был включён в программу. В 2016 году исключили при секвестировании. Но уже прошло, получается, 15 лет, а у нас неделями все севера остаются без самолётной связи, и люди буквально неделями, Владимир Владимирович, вынуждены в аэропорту ждать, пока там погода будет или вертолёт. Не такая большая сумма реконструкции ‒ 1,4 миллиарда.

В.Путин: Нужно реконструировать.

В.Солодов: Это жизнеобеспечивающий вопрос.

В.Путин: Хорошо.

В.Солодов: И конечно, туризм, Владимир Владимирович, ‒ наша главная перспектива. Камчатка известна всему миру. С Дмитрием Николаевичем Чернышенко активно работаем по Долине гейзеров по Вашему поручению.

В.Путин: Люди поехали?

В.Солодов: Да, докладываю: прирост составил 60 процентов.

Но мы видим потенциал роста ‒ до 10 раз. Мы исходим из кластерного подхода. Вот досюда дошла уже асфальтовая дорога, про которую я говорил, 300 километров, потом короткий перелёт вертолётом, затем здесь, по Долине гейзеров, перемещение и затем морем возврат в Петропавловск-Камчатский. Мы вовлечём жителей соседних деревень, обеспечим многодневные туры, а не однодневные, и вовлечём новые объекты туризма. Я как раз, на следующем слайде, хотел доложить про один из них ‒ это соколиный центр. По Вашему поручению активно занимается «Росконгресс», первая очередь уже достроена. Мы ждём первую партию птиц. Достаточно серьёзное строительство.

И последнее, Владимир Владимирович. Конечно, очень важно молодёжь вовлекать. Мы проводим Всероссийский молодёжный форум «Экосистема». Он будет во многом новаторским, первый углеродонейтральный форум. Мы его прямо под ВЭФ спланировали. Перед ВЭФом, в августе.

Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, если вдруг Вы сможете спланировать поездку, это, конечно, было бы для нас лучшей поддержкой.

В.Путин: Спасибо. Я давно там не был, с удовольствием.

В.Солодов: Спасибо.

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