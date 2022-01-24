А. Шевченко: Предложенная законопроектом система полномочий позволит обеспечить эффективную работу органов местного самоуправления и органов государственной власти

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании слушаний в Общественной палате об актуальных вопросах муниципального строительства.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области выступил на заседании федеральных экспертных слушаний в Общественной палате РФ «Об актуальных вопросах муниципального строительства и развития законодательства в сфере местного самоуправления в Российской Федерации».

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Сенатор остановился на вопросах, касающихся системы полномочий органов местного самоуправления, которая предлагается законопроектом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Предлагаемая проектом конструкция полномочий, как и другие меры проекта, направлена на выполнение главной цели и концептуальной идеи — на основе конституционных положений о единой системе публичной власти обеспечить эффективную работу органов местного самоуправления и органов государственной власти как единого слаженного механизма

Андрей Шевченко отметил, что в связи с уходом от поселенческого уровня и переходом к новой модели одноуровневой организации местного самоуправления потребуется изменение конструкции изложения полномочий органов местной власти. «На поселенческом уровне крайне мало ресурсов для выполнения своих полномочий. Из‑за этого достаточно сложно, а порой и невозможно эффективно решать задачи в интересах граждан, проживающих на соответствующих территориях. Предлагаемая проектом конструкция полномочий, как и другие меры проекта, направлена на выполнение главной цели и концептуальной идеи — на основе конституционных положений о единой системе публичной власти обеспечить эффективную работу органов местного самоуправления и органов государственной власти как единого слаженного механизма».

При этом, указал парламентарий, объединяются их усилия, консолидируются муниципальные ресурсы для решения задач в интересах населения.

Андрей Шевченко подчеркнул, что местное самоуправление ни в коей мере не утрачивает свою самостоятельность и продолжает обеспечивать в соответствии с Конституцией России самостоятельное решение населением вопросов местного значения.

По его словам, законопроектом предлагается предусмотреть два перечня полномочий органов местного самоуправления. Первый – общий для муниципальных образований всех трёх видов перечень полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Это полномочия преимущественно местного (локального) характера, не требующие, как правило, привлечения значительных финансовых ресурсов, например, утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, организация досуга и массового отдыха, мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Во втором перечне содержатся полномочия, которые в целях обеспечения жизнедеятельности населения могут закрепляться за органами местного самоуправления законами субъекта Федерации. К ним отнесены ресурсоёмкие полномочия, которые, как правило, связаны с реализацией на территории муниципального образования государственной политики в определённой сфере.

К этой группе полномочий относятся, в том числе организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, организация транспортного обслуживания населения, разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры. организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда.

«Как видим, это комплексные затратные полномочия. С их реализацией может быть сподручнее справляться органам государственной власти регионов – ввиду больших ресурсов и возможностей. Проектом предлагается установить, что если полномочия данной группы не отнесены законом субъекта Федерации к полномочиям органов местного самоуправления, то они исполняются органами государственной власти субъекта Федерации», — сказал Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко выступил на заседании слушаний в Общественной палате об актуальных вопросах муниципального строительства

Он отметил, что и сегодня практика перераспределения полномочий и отнесения их к ведению органов исполнительной власти субъектов Федерации активно используется регионами. Предлагаемые положения проекта дают возможность обеспечить дифференцированный подход к организации исполнения полномочий с учётом реальных условий конкретных муниципалитетов и объективных особенностей территорий. «Вместе с тем, к этому вопросу при принятии соответствующих законов субъектов Федерации следует подходить очень внимательно и рационально. Полагаю, что такая передача будет уместна только в тех случаях, когда соответствующее муниципальное образование успешно справляется с реализацией соответствующих полномочий», — сказал сенатор.

По его мнению, также следует подумать над тем, что в дальнейшем, возможно, должны быть установлены какие‑то критерии такой передачи полномочий. «Нужно, чтобы решение об их закреплении за органами местного самоуправления зависело не только от воли субъекта Федерации, но и было обосновано, в том числе экономически. Также важно слышать мнение самих муниципалитетов об их готовности к таким полномочиям».

Андрей Шевченко обозначил ряд моментов, на которые, по мнению Комитета СФ, также следует обратить внимание. «Первый и наиболее важный вопрос – это финансовое обеспечение реализации ресурсоёмких полномочий. Для эффективной работы новой системы необходимы достаточные ресурсы. Поэтому важным этапом реализации предлагаемых мер должны стать дальнейшие изменения в бюджетное и налоговое законодательство».

Сенатор указал, что необходимо провести большую работу по оценке стоимости полномочий, закрепить источники и механизмы их финансирования.

Парламентарий отметил, что в целом предложенная проектом система полномочий позволит обеспечить эффективную работу органов местного самоуправления и органов государственной власти как единого слаженного механизма, объединить их усилия для решения задач в интересах населения.

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