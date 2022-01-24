А. Шевченко: Наш Комитет СФ держит на постоянном контроле техническую модернизацию коммунальной инфраструктуры

Source: Russia – Council of the Federation

Модернизацию тепловых сетей в Бурятии и возможность завершить до конца 2024 года переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМ обсудили на расширенном заседании Комитета СФ в рамках Дней региона/

Актуальные вопросы реконструкции и модернизации тепловых сетей на территории Республики Бурятия обсудили на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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Мероприятие, которое состоялось в рамках Дней Республики Бурятия в СФ, провел председатель Комитета СФ Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

В заседании приняли участие глава Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов, ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов, ПавловВладимир АнатольевичПредседатель Народного Хурала Республики Бурятия представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральной антимонопольной службы, органов государственной власти Республики Бурятия.

Андрей Шевченко отметил, что вопросы технической модернизации коммунальной инфраструктуры находятся на постоянном контроле Комитета СФ. «По информации Фонда содействия реформированию ЖКХ отрасль характеризуется высоким уровнем износа объектов. Это подтверждается коммунальными заявками на предоставление финансовой поддержки, более половины которых направлено на модернизацию системы теплоснабжения и водоотведения с уровнем износа, превышающим 90 процентов».

Сенатор предложил по инициативе делегации Бурятии обсудить тему переселения граждан из непригодного для проживания жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали. «Этот вопрос является для Совета Федерации принципиальным. С 2015 года мы осуществляем мониторинг реализации этого мероприятия, выявляем проблемы, препятствующие его своевременному завершению. В настоящее время во взаимодействии с Минстроем России мы отрабатываем вопрос об увеличении финансирования переселения для его завершения до конца 2024 года».

Андрей Шевченко

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Владимир Городецкий

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Григорий Ледков

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Дина Оюн

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Денис Гусев

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Елена Авдеева

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Юлия Лазуткина

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Андрей Шевченко

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Вячеслав Наговицын

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера в рамках Дней Республики Бурятия в СФ

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Алексей Цыденов отметил, что с учетом климатических особенностей тема теплоснабжения является одной из ключевых.

Степеь износа показывает количество аварий. Только в 2021 году отмечено 771 технологическое нарушение в этой системе. На модернизацию сетей в целом потребуется 4,7 миллиарда рублей.

По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил ряд предложений для включения в проект постановления палаты. В частности, сенаторы рекомендуют Правительству РФ рассмотреть предложения Республики о выделении в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» бюджетных ассигнований для софинансирования мероприятий по строительству и модернизации котельных, а также тепловых сетей в регионе.

Также предлагается рассмотреть вопрос о бюджетном софинансировании расходных обязательств Бурятии по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предназначенных для семей с тремя и более детьми.

Кроме того, сенаторы предлагают до конца 2024 года переселить всех нуждающихся граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМ, обеспечив финансирование этих мероприятий в полном объеме.

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