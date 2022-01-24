А. Майоров: В этом году необходимо провести оценку результатов внедрения маркировки на рынке молока и молочной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе совещания, посвященного текущей ситуации в молочной отрасли.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия выступил на совещании «О текущей ситуации в молочной отрасли и мерах государственной поддержки молочного животноводства». Мероприятие, которое прошло в формате видеоконференции, провела заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

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По словам Алексея Майорова, молочная отрасль является одним из важнейших элементов в структуре агропромышленного комплекса и вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности России, а главное – обеспечение импортозамещения и продовольственной безопасности. При этом по молоку и молочной продукции до настоящего времени не достигнут показатель самообеспеченности, предусмотренный Доктриной продовольственной безопасности РФ, подчеркнул он.

«Наш Комитет неоднократно рассматривал на парламентских мероприятиях проблемы молочной отрасли и направлял по их итогам в адрес Правительства и федеральных органов власти рекомендации по принятию необходимых мер. В этой связи представляется целесообразной разработка комплекса мер («дорожной карты») по развитию отечественной молочной отрасли, предусматривающий, безусловно, и дополнительные меры государственной поддержки», — отметил парламентарий.

Глава Комитета СФ обратил внимание, что в 2021 году Правительством было реализовано важное решение по внедрению маркировки молочной продукции, которая должна стать эффективным инструментом для пресечения обращения на рынке контрафактной и фальсифицированной продукции, поддержки добросовестных производителей молочной продукции, соблюдающих требования технических регламентов ЕАЭС и нормативных документов.

Алексей Майоров добавил, что Комитет СФ проводил активную работу по обеспечению внедрения такой маркировки. «Мы дважды рассматривали этот вопрос на расширенных заседаниях Комитета. Совместно с федеральными и региональными органами власти, оператором ЦРПТ провели 8 совещаний в регионах по разъяснению порядка внедрения маркировки молочной продукции».

Сенатор считает, что в текущем году необходимо провести оценку результатов внедрения маркировки на рынке молока и молочной продукции, в том числе в части механизма контроля и принятия соответствующих мер по выявленным нарушениям.

Также актуальными вопросами для отрасли Алексей Майоров назвал совершенствование нормативно-правовой базы, повышение эффективности контроля качества и безопасности молочной продукции, подготовку кадров, внедрение современного оборудования и новых технологий производства, развитие молочного племенного животноводства. «Рассчитываем на совместную эффективную работу по выработке мер, направленных на развитие молочной отрасли в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, в том числе в части принятия необходимых законодательных решений», — подчеркнул глава Комитета СФ.

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