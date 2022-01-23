Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева#Александр Блошенко23.01.2022 19:00

Делегация Роскосмоса посетила ГРЦ Макеева

Делегация Госкорпорации «Роскосмос» посетила Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (входит в Роскосмос). В техническом совещании приняли участие исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко, заместитель директора Департамента перспективных программ и проекта СФЕРА Оксана Вольф, а также руководители Центра Келдыша Владимир Кошлаков и Организации «Агат» Никита Казинский.

Генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь в своем вступительном слове рассказал о значительном производственном и кадровом потенциале предприятия, специализирующемся на создании боевой ракетной техники, а также об имеющемся научно-техническом заделе в освоении ракетно-космического направления.

Продолжил тему заместитель генерального конструктора по проектированию изделий и комплексов Максим Голунов, рассказав о ракетно-космических проектах ГРЦ, в том числе и тех, которые разрабатываются в настоящее время. И.о. главного конструктора комплекса, руководитель проектов по ракетно-космическому направлению Евгений Мочалов представил основные сведения о ракете-носителе «КОРОНА», рассказал об имеющихся результатах, а также о взаимодействии с Уральским международным научным образовательным центром (УМНОЦ), в рамках которого реализуется образовательный проект по созданию и испытаниям демонстраторов основных элементов ракеты-носителя.

Тема взаимодействия с УМНОЦ станет поводом для встречи представителей Роскосмоса с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером на базе партнера проекта — ЮУрГУ.

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