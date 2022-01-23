Source: Russia Federal Space

#ВНИИЭМ23.01.2022 15:00

Во ВНИИЭМ произведена отгрузка оборудования для блока № 3 АЭС «Куданкулам»

В конце 2021 года Корпорация «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») отгрузила инозаказчику комплекс электрооборудования системы управления и защиты (КЭ СУЗ), изготовленного для энергоблока № 3 АЭС «Куданкулам» (Республика Индия).

В ходе приемочной инспекции представители инозакзачика проверили качество упаковки и консервации оборудования, комплектность сопроводительной документации, наличие необходимых разрешений и сертификатов.

Результаты инспекции подтвердили соответствие КЭ СУЗ требованиям контракта, что позволило закрыть Планы качества и приступить к отгрузке оборудования в морской порт г. Санкт-Петербурга.

MIL OSI