Центр Хруничева впервые за долгое время завершил год без долговых обязательств по ракетной технике

Source: Russia Federal Space

Заместитель генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Роман Хохлов в интервью программе Роскосмоса «Большой космос» рассказал об итогах работы предприятия в 2021 году и планах на 2022 год.«Впервые за современную историю Центр Хруничева закончил год без долговых обязательств по выпуску ракетно-космической техники, то есть мы до конца года закрыли все действующие контракты с Госкорпорацией „Роскосмос“ на поставку товарной продукции», — сказал Роман Хохлов.

По его словам, это касается не только московской площадки, но и всех производственных площадок Центра Хруничева: Конструкторское бюро «Арматура» (г. Ковров), Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева (г. Королев), Усть-Катавский вагоностроительный завод (г. Усть-Катав) и Производственное объединение «Полёт» (г. Омск).

«В 2022 году мы должны довести до высочайшей степени готовности опытно-конструкторскую работу „Амур“ — это ракета-носитель „Ангара“ для космодрома Восточный. Сегодня у нас на омской площадке, так же как и на московской, сварены корпуса баков под заправочный макет ракеты, которым мы будем аттестовывать стартовый комплекс на Восточном, и первую лётную ракету», — добавил он.

Роман Хохлов также сообщил, что к концу 2023 году в ПО «Полёт» планируется завершить создание современного и полностью оснащённого оборудованием, технологиями и персоналом завода, который будет выпускать необходимое количество ракет семейства «Ангара» в интересах Госкорпорации «Роскосмос» и Министерства обороны Российской Федерации.

«На московской площадке создается новый завод с современным оборудованием, максимально компактный. Уже начали подготовку цеха к постановке на производство третьей ступени ракеты „Ангара“ и переводу сюда же изготовления разгонных блоков „Бриз-М“. К 2024 году мы все эти мероприятия должны завершить», — сказал он.

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Является разработчиком и изготовителем ракет-носителей тяжёлого класса «Протон-М» и ракет семейства «Ангара», разгонных блоков семейства «Бриз» и кислородно-водородного разгонного блока.

MIL OSI