Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#ExoMars-2016#Марс22.01.2022 20:00

Пылевые вихри на Марсе

На этом снимке, сделанном орбитальным аппаратом Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars 2016, видны активные пылевые вихри в районе к северо-востоку от равнины Амазония (35,2°с.ш./210,1°в.д.).

На подобных составных изображениях с искаженными цветами пылевые вихри обычно выглядят, как небольшие голубые воронки слегка темнее окружающей поверхности. Эти вихри зачастую «пылесосят» поверхность, снимая тонкий слой пыли и оставляя после себя темный след.

Пылевые вихри на Марсе образуются так же, как и на Земле: когда поверхность планеты нагревается сильнее, чем слой воздуха над ней, поднимающиеся потоки горячего воздуха перемещаются через более плотный холодный воздух, создавая восходящую тягу. При этом более холодный воздух опускается и создает вертикальную циркуляцию. Горизонтальный порыв ветра закручивает воздух в вихрь. Воронки вращаются достаточно быстро и могут подхватывать пыль и перемещать ее по поверхности.

Это изображение было получено в середине весны в северном полушарии Марса, в сезон, который характеризуется повышенной активностью пылевых вихрей.

Фото: Роскосмос / ESA / CaSSIS

TGO вышел на орбиту вокруг Марса в 2016 году и начал свою полноценную научную работу в 2018 году. Космический аппарат не только передает впечатляющие снимки, но и анализирует состав атмосферных газов планеты, а также картирует поверхность в поисках мест с возможным содержанием воды. Он также обеспечит ретрансляцию данных для второй миссии ExoMars, состоящей из ровера Розалинд Франклин и платформы «Казачок», когда она прибудет на Марс в 2023 году.

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