21.01.2022 Polski Ład – korzystne zmiany w rozwiązaniach systemu podatkowego

Source: Government of Poland in Polish

Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu to największa reforma od lat. Skorzystają na niej rodziny, seniorzy, pracownicy i przedsiębiorcy. Na bieżąco analizujemy jej wdrożenie i na tej podstawie wprowadzamy korzystne zmiany. To m.in. rozszerzenie preferencji dla klasy średniej do 12,8 tys. zł, dodatkowe wsparcie dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami czy rozszerzenie ulgi dla samotnych rodziców.

– Polski Ład to najbardziej ambitna i solidarnościowa reforma systemu podatkowego, jakiej podjęliśmy się w ciągu 30 lat – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że przed nami jest wiele wyzwań, ale to bezprecedensowa, najwyższa obniżka podatków w historii III Rzeczpospolitej. Ta reforma systemu podatkowego będzie pracowała na wiele lat do przodu.

Zmiany w rozwiązaniach systemu podatkowego

– Każda z tych zmian sprawia, że na Polskim Ładzie skorzysta jeszcze większa liczba Polaków. Można przywołać te liczby: 27 mln podatników podatku PIT, do tego dochodzą też liniowcy. Około 18-19 mln Polaków skorzysta na tym systemie. Około 1,3 mln osób dopłaci nieco więcej do systemu podatkowego. Dla pozostałej części ten system będzie neutralny. Proszę popatrzeć na te proporcje – podsumował premier.

Rozszerzenie preferencji dla klasy średniej

Rozszerzamy preferencje dla klasy średniej do poziomu 12,8 tys. zł na dochody z:

emerytury i renty,

umowy-zlecenia,

opodatkowanych świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

nauczycieli akademickich i innych zawodów, które stosują inne koszty uzyskania przychodów.

Osoby, które zarabiają do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie zyskają na reformie lub będzie ona dla nich neutralna. Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe także przy zbiegu różnych rodzajów umów.

Rozszerzenie ulgi dla samotnych rodziców

Chcemy wspierać rodziców, którzy samotnie wychowują swoje dzieci. Dlatego:

samotni rodzice, których zarobki nie przekraczają 12,8 tys. zł brutto miesięcznie, zyskają lub reforma będzie dla nich neutralna,

osoby, które płacą wyższy podatek niż 1500 zł (kwota ulgi) będą mogły otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi.

Szacujemy, że z tej zmiany skorzysta ok. 320 tys. osób.

Reforma podatkowa dla funkcjonariuszy i żołnierzy

Funkcjonariusze i żołnierze, którzy otrzymują wynagrodzenie do 12,8 tys. zł zyskają na reformie podatkowej lub zmiana będzie dla nich neutralna.

Osoby, którym została niewłaściwie pobrana zaliczka na podatek, otrzymały już zwrot pieniędzy.

Wyrównanie dla organizacji pożytku publicznego z 1%

Dzięki wprowadzanym zmianom, organizacje pożytku publicznego mają gwarancję, że od 2023 r. za rok podatkowy 2022 i kolejne – suma korzyści z 1% nie będzie niższa niż za 2021 r. Tak jak do tej pory, mechanizm będzie uzależniony od wskazania danej OPP przez podatnika.

W 2022 r. OPP nie odczują zmian w podatkach. Otrzymają środki z 1% według starych zasad, czyli na podstawie rozliczenia podatku za 2021 r.

Dodatkowe wsparcie dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom, zapewnimy dodatkowe wsparcie dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami:

żaden pracodawca, który pełni szczególną rolę na rynku pracy, nie straci na Polskim Ładzie,

to ochrona ponad 900 pracodawców i 100 tys. pracujących u nich osób z niepełnosprawnościami,

firmy, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami i prowadzą zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i zakładowy fundusz aktywności (ZFA) otrzymają dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gwarancja korzyści z Polskiego Ładu

Urząd Skarbowy zwróci Ci różnicę w rozliczeniu za 2022 r., jeśli:

zarabiasz średnio do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie,

wypełniasz PIT-37,

w Twoim rozliczeniu rocznym za 2022 r. korzystniejsze byłoby rozliczenie według starych zasad.

Wspieramy we wdrażaniu reformy podatkowej

Polski Ład to duże zmiany głównie w zakresie podatków. Skorzystają na tym miliony Polaków. Chcemy, żeby wdrożenie nowych rozwiązań przebiegało możliwie jak najsprawniej. Dlatego podejmujemy wiele działań, jak m.in.:

przyjęliśmy rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia 2022 r., które reguluje zasady zaliczek na podatek dochodowy,

Krajowa Administracja Skarbowa telefonicznie kontaktuje się z ofertą wsparcia do kilkunastu tysięcy największych zakładów pracy,

przygotowaliśmy i opublikowaliśmy dedykowane poradniki w zakresie PIT-2, ulgi dla klasy średniej czy PIT-0,

zostały zorganizowane punkty kontaktowe w Urzędach Skarbowych,

uruchomiliśmy infolinię: 22 765 64 64 oraz helpdesk na stronie wiecejwportfelach.gov.pl,

współpracujemy z dostawcami oprogramowania księgowo-płacowego.

Polski Ład to więcej pieniędzy w portfelach Polaków

Na reformie podatkowej w ramach Polskiego Ładu skorzystają miliony Polaków – pracownicy i pracodawcy, ale także rodziny, emeryci i renciści.

– Założenia są jasne. Chcemy, żeby Polacy zarabiali więcej. Jak ten system wyglądał do tej pory? Był postawiony na głowie. Osoby zarabiające powyżej 20, 40 tys. zł miesięcznie i jeszcze więcej, procentowo płaciły niższą składkę (szeroko rozumianą składkę podatkową, obejmującą inne daniny także), niż te osoby, które zarabiały 3 albo 4 tys. zł. Czy to jest właściwe ułożenie systemu podatkowego? Na pewno nie – zaznaczył szef rządu.

W ramach Polskiego Ładu:

podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Oznacza to brak podatków od zarobków do 30 tys. zł,

podwyższyliśmy próg podatkowy – podnieśliśmy go z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł,

wprowadziliśmy emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty, która przekracza 2,5 tys. zł,

kolejny raz obniżyliśmy stawkę ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy,

wprowadziliśmy Fair Play w zakresie składki zdrowotnej, czyli brak zgody na to, żeby wydatki na ochronę zdrowia ponosili niemal wyłącznie pracownicy.

Polski Ład – gdzie szukać informacji?

Informacje dotyczące reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu są dostępne na naszej stronie internetowej wiecejwportfelach.gov.pl. O pozostałych programach możesz przeczytać na gov.pl/polski-ład.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktowania się z naszą infolinią pod numerem 22 765 64 64.

