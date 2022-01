21.01.2022 Nowe działania rządu w odpowiedzi na V falę pandemii

Source: Government of Poland in Polish

Nowe działania rządu w odpowiedzi na V falę pandemii21.01.2022

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kątem COVID-19 bez wcześniejszego skierowania, zwiększenie dostępności do opieki medycznej dla osób powyżej 60 roku życia, rozbudowana baza łóżkowa i nawet 95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego to kolejne narzędzia w walce z pandemią koronawirusa. Zmianie ulegnie czas odbywania kwarantanny – zostanie skrócona do 7 dni.

Testowanie pod kątem COVID-19 w aptekach

Jedną z zasadniczych zmian w podejściu do walki z COVID-19 jest wprowadzenie w pełni darmowych testów, które zrealizujesz bez skierowania od lekarza. Od 27 stycznia 2022 r. test będziesz mógł wykonać w aptece, która spełni standardy bezpieczeństwa (wydzielone pomieszczenie na okoliczność przeprowadzenia testów).

Koszt testów w całości pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Twój wynik zostanie wprowadzony do systemu ewidencji i udostępniony w Internetowym Koncie Pacjenta.

Skracamy kwarantannę do 7 dni

Wprowadzane zmiany dotyczą także czasu obywania kwarantanny. Osoby bezobjawowe będą zwalniane z kwarantanny po 7 dniach, pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Szczegółowe informacje na temat zmian zostaną wskazane w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia.

Badania osób 60+ chorych na COVID-19

Jeśli masz więcej niż 60 lat, lekarz POZ zbada Cię w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia COVID-19. Wizyta może odbyć się w domu.

Zwiększamy bazę łóżkową

Wraz ze wzrostem zachorowań będziemy zwiększać bazę łóżkową w szpitalach. W zależności od potrzeb, zmiany będą przebiegać w trzech etapach:

I ETAP – zwiększenie bazy łóżek covidowych do 40 tys.,II ETAP – zwiększenie bazy łóżek covidowych do 60 tys.,III ETAP – przekształcanie szpitali w miarę zapotrzebowania z możliwością hospitalizacji w każdym szpitalu w kraju.

Zwiększone nakłady środków ochrony indywidualnej

Tylko od początku grudnia 2021 r. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zleciła wydanie:

ok. 2 500 000 szt. masek medycznych lub chirurgicznych,

ok. 450 000 szt. półmasek FFP2,

blisko 760 000 szt. półmasek FFP3,

ok. 560 000 szt. kombinezonów ochronnych,

ok. 750 000 szt. fartuchów ochronnych, ok. 800 000 szt. osłon i ochraniaczy na buty,

ok. 15 600 000 szt. rękawic jednorazowych,

ok. 500 000 szt. czepków ochronnych.

95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego

W odpowiedzi na nowy wariant Omicron i wzrost liczby zachorowań na COVID-19 zwiększamy zaplecze ratownictwa i transportu medycznego. W gotowości pozostaje 95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 130 zespołów transportu sanitarnego COVID. Do tej pory funkcjonowało 68 zespołów. Zapewnienie szybkiego dostępu do profesjonalnej pomocy medycznej pozwoli przyspieszyć podjęcie specjalistycznego leczenia.

Strategia walki z V falą pandemii COVID-19

W odpowiedzi na stale zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju i na świecie, pojawianie się nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2, najnowsze doniesienia naukowe i rekomendacje w sprawach zwalczania COVID-19 resort zdrowia wypracowuje i modyfikuje środki służące wzmocnieniu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało plan działania na kolejne miesiące – Strategia walki z pandemią COVID-19.

MIL OSI