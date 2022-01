21.01.2022 Livechaty o Polskim Ładzie: kolejny cykl spotkań już w przyszłym tygodniu

Source: Government of Poland in Polish

Livechaty o Polskim Ładzie: kolejny cykl spotkań już w przyszłym tygodniu21.01.2022

Zapraszamy na kolejną turę naszych livechatów.

Eksperci Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące podatkowych aspektów Polskiego Ładu, w tym tych związanych z obliczaniem wynagrodzeń pracowników.

Spotkania będą się odbywać od poniedziałku (24 stycznia) do piątku (28 stycznia) w godzinach 10:00-14:00.

Livechaty są realizowane za pośrednictwem programu MS Teams. Spotkania są otwarte i nie wymagają wcześniejszej rejestracji.

Cykl spotkań w formie livechatów, dotyczących rozwiązań Polskiego Ładu, rozpoczął się 8 tycznia br. Do tej pory w wydarzeniach udział wzięło 17 tys. uczestników. Udzielono odpowiedzi na ponad 2 tys. pytań.

Linki do III tury spotkań:

