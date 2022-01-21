Т. Гигель встретилась с предпринимателями, занимающимися деревянным домостроением в Республике Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

На деревообрабатывающих предприятиях региона работают люди высокопрофессиональные, заинтересованные в росте качества выпускаемой продукции, считает сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки по региону провела ряд встреч с предпринимателями, которые занимаются деревянным домостроением.

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В беседах с парламентарием представители бизнеса отмечали, что уделяемое в последнее время со стороны законодательной и исполнительной власти внимание вопросам лесопереработки способствует расширению такого важного для Республики Алтай направления, как деревянное домостроение.

Сенатор рассказала, какие вопросы в настоящее время рассматриваются Экспертно-консультативным советом по проблемам лесного комплекса при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, над чем работает Совет по лесному комплексу, который возглавляет заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

Парламентарий интересовалась мнением представителей регионального лесного бизнеса о запрете вывоза леса-кругляка особо ценных пород из России.

Новые требования позволят решать на крупных, оснащенных мощной современной деревообрабатывающей техникой производствах проблемы, связанные с недостатком сырья

По словам Татьяны Гигель, мнение региональных предпринимателей совпало с мнением представителей крупного бизнеса из Вологды, Архангельска, Костромы, Красноярска, Иркутска, с которыми она беседовала в последнее время. «Это решение поддерживается, поскольку такой подход будет способствовать выходу «из тени» лесного комплекса, занятого заготовкой и переработкой древесины. К тому же, по мнению предпринимателей, новые требования позволят решать на крупных, оснащенных мощной современной деревообрабатывающей техникой производствах проблемы, связанные с недостатком сырья. Это повысит рентабельность отрасли, которая в советское время по вкладу в экономику страны занимала почетное третье место», — сказала сенатор.

Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки по региону провела ряд встреч с предпринимателями, которые занимаются деревянным домостроением

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На деревообрабатывающих предприятиях региона

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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки по региону провела ряд встреч с предпринимателями, которые занимаются деревянным домостроением

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На деревообрабатывающих предприятиях региона

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Исходя из понимания, что древесина относится к разряду возобновляемых ресурсов, сенатор обратила внимание предпринимателей на необходимость вплотную заниматься лесовосстановлением в местах, где были проведены сплошные рубки. По словам Татьяны Гигель, этот вопрос находится в поле зрения законодателей. В лесное законодательство внесены статьи об обязательном лесовосстановлении на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины.

По словам сенатора, более близкое знакомство с работой деревообрабатывающих предприятий региона показало, что на них работают люди высокопрофессиональные, заинтересованные в росте качества выпускаемой продукции. Дома из бревен и бани, деревянные двери и окна, мебель и предметы обихода пользуются спросом в разных регионах России и за рубежом.

Татьяна Гигель выразила намерение в еще раз встретиться с представителями лесного бизнеса региона. На ее взгляд, такая встреча позволит более грамотно работать над совершенствованием лесного законодательства в интересах развития лесной отрасли.

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