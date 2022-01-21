С. Кисляк: Российские сенаторы примут участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы дистанционно

Source: Russia – Council of the Federation

С 24 по 28 января 2022 года в г. Страсбурге (Франция) пройдет зимняя сессия ПАСЕ.

С 24 по 28 января 2022 года в г. Страсбурге (Франция) состоится первая часть очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Российская делегация наряду с другими будет принимать участие в работе дистанционно в связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки во Франции и соответствующим принятым решением Бюро Ассамблеи.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия возглавляющий сенатскую часть российской делегации в ПАСЕ.

В состав делегации от Совета Федерации входят также председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко, первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, сенаторы РФ Александр Башкин, Владимир Круглый, Олег Цепкин, Олег Алексеев, Денис Гусев, Ольга Хохлова.

Как отметил Сергей Кисляк, сенаторы примут активное участие в заседаниях Ассамблеи и в работе ее профильных комиссий, во всех значимых дискуссиях сессии, а также будут выступать по ключевым вопросам международной повестки дня.

Среди основных тем, вынесенных на обсуждение январской сессии ПАСЕ, «Роль СМИ в периоды кризисов», «Политика в области спорта в периоды кризисов», «Обсерватория по преподаванию истории в Европе», «Право быть услышанным: участие детей, основа демократических обществ», «Бездействие в отношении изменения климата – нарушение прав детей».

В ходе сессии будет представлена информация о наблюдении за парламентскими выборами в Киргизии и Болгарии, Отчет о работе Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ.

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