Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарии заинтересованы в укреплении двусторонних связей России и Монголии.

Члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим Государственным Хуралом Монголии провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Улзийсайханы Энхтувшином.

Смотрите также

Во встрече приняли участие руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации, первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан члены группы — заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Баир Жамсуев, ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва член Комитета СФ по социальной политике Андрей Чернышев. ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области

Как сообщил Баир Жамсуев, встреча прошла в дружеской атмосфере, членов группы радушно приняли в Посольстве.

«Мы обсудили актуальные вопросы российско-монгольских отношений. Сенаторы заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних связей и дружбы между народами двух стран», — отметил Баир Жамсуев.

Сенаторы провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации

«Прошлый год был для Монголии знаковым. 11 июля 2021 года Монголия отпраздновала 100 лет Народной революции, которая привела к созданию современного монгольского государства. Наша страна была первой, которая признала Монгольскую Народную Республику. В течение года проходило множество совместных мероприятий, связанных со 100-летием установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами сопровождается работающим механизмом межправительственного и межпарламентского взаимодействия. Работа группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом Монголии оценивается положительно. У нас есть широкие планы дальнейшей работы», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI