Российские конькобежцы готовятся к Олимпийским играм в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске

Source: Russia Ministry of Sport

Сборная России по конькобежному спорту приступила к заключительному этапу подготовки к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине (Китай), которые стартуют 4 февраля. Тренировки конькобежцев проходят с 20 по 27 января в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске.

Старший тренер женской сборной команды России по конькобежному спорту Павел Абраткевич рассказал: «Было принято решение последний подготовительный этап провести в Иркутске, потому что это один часовой пояс с Пекином, и спортсмены смогут уже привыкнуть к этому времени. Приехали на восемь дней, у нас будет три дня рабочих, потом день отдыха и ещё три дня рабочих. И улетаем в Пекин». Он также отметил, что всё, что необходимо в рамках тренировочного процесса, выполняется, главное сейчас, чтобы никто не заболел».

Решение провести в Иркутске заключительный этап подготовки к Олимпийским играм для части конькобежцев сборной России принял Союз конькобежцев России. Ранее с предложением об использовании ледового дворца «Байкал» в качестве площадки для тренировок олимпийцев выступал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Ледовый дворец «Байкал» тщательно подготовили к приезду конькобежной сборной команды. Специально были проведены работы по подготовке льда, что позволило сделать его более скользящим. Кроме того, были закуплены дополнительные системы климат-контроля для более комфортной температуры на ледовой арене. Проведённую подготовку высоко оценили конькобежцы.

«В последний раз в Иркутске я была весной на Чемпионате России по конькобежному спорту и сейчас была приятно удивлена. Стало теплее на самом катке, и лёд стал намного быстрее, чем в марте», – отметила многократный призёр чемпионатов мира по конькобежному спорту Евгения Лаленкова. – Акцент на тренировках будет поставлен больше на командную гонку, именно у женской команды, потому что это реальные шансы на медали».

«Мы пока находимся в стадии адаптации, разница в пять часов с Москвой достаточно большая. На катке стало гораздо теплее. Качество льда не ухудшилось и думаю, что все сотрудники, которые так с теплотой к нам относятся, будут прислушиваться к нашим рекомендациям, и иркутский каток будет становиться лучше и лучше, – сказал член сборной Руслан Захаров.

В состав сборной команды России по конькобежному спорту вошли следующие спортсмены: Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Фаткулина, Даниил Алдошкин, Артем Арефьев, Руслан Захаров, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, запасные – Данила Семериков и Егор Юнин.

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, в конькобежном спорте – 14 комплектов наград.

Пресс-служба Минспорта России

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