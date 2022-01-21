Source: Russia Federal Space

#РКС#НПО ИТ#Владимир Артемьев#Президент РФ#Владимир Путин21.01.2022 20:00

Президент России объявил благодарность коллективу НПО ИТ

Распоряжением Президента России Владимира Путина объявлена благодарность коллективу Научно-производственному объединению измерительной техники (НПО ИТ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос»).

«За большой вклад в развитие ракетно-космического приборостроения и высокие показатели в производственной деятельности объявить благодарность Президента Российской Федерации коллективу акционерного общества «Научно-производственное объединение измерительной техники», — говорится в документе.

Генеральный директор НПО ИТ Владимир Артемьев: «Высокая президентская оценка нашего труда — это, безусловно, заслуга всех сотрудников компании, которые продемонстрировали высочайшие компетенции и максимальную личную отдачу на благо отечественной космонавтики. Сегодня мы с уверенностью смотрим вперед, поскольку сформирован долгосрочный портфель заказов, обеспечивающий стабильную загрузку предприятия, расширяется география экономических связей, реализуются инвестпрограммы модернизации и техперевооружения».

В числе основных направлений деятельности НПО ИТ — разработка, создание и модернизация унифицированных бортовых систем измерений, автономных защищенных накопителей информации, бесплатформенных инерциальных навигационных систем, широкого перечня датчико-преобразующей аппаратуры, наземных антенных комплексов. Помимо работы на космос предприятие разрабатывает и производит аппаратуру и средства измерений для топливно-энергетического комплекса, нефтехимической промышленности, транспорта, гражданской авиации и других отраслей.

В 2021 году НПО ИТ отметило 55-летний юбилей.

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